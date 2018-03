„Passe“: Peter Straub tritt nicht mehr an

Große Veränderung beim Skatclub Bad Saulgau: In der jüngsten Mitgliederversammlung ist der langjährige Vereinsvorsitzende Peter Straub nicht mehr zur Wahl angetreten. Zu seinem Nachfolger wählten die Mitglieder Mathias Manzke.

Peter Straub war im Jahre 1981 Gründungsmitglied. Damals gab es viele Spieler, Skatspielen lag im Trend. Mit 35 Mitgliedern wurde der Skatclub gegründet. Seit 1983 führte Peter Straub als Vorsitzender die Geschicke des Clubs. Mit ihm als einem der besten Spieler des Vereins gelangen die Aufstiege in die Ober- und Regionalliga. Dort wurde man 2007 mit ihm als Mannschaftsführer Meister. Der SC stieg in die Zweite Bundesliga auf, die man drei Jahre halten konnte. Unter seiner Federführung wurde der Skatclub 2008 als Mannschaft des Jahres von Bad Saulgau ausgezeichnet. Mit dem Heranwachsen seines fußballbegeisterten Sohnes verlagerte sich Peter Straubs Interesse aber zusehends in Richtung Fußballspiel. Inzwischen leitet er das Training der Nachwuchskicker. Mit immerhin noch 16 Mitgliedern hinterlässt er einen intakten Verein, dem er als Mitglied und Spieler erhalten bleibt.

Als neuer Vorsitzender tritt Mathias Manzke seine Nachfolge an, Ruth Renz (Stellvertretende Vorsitzende) und Klaus Brömer (Kassierer) untertützen ihn. Wer Interesse am Skatspielen hat: Gäste zum Spielabend, freitags um 19.30 Uhr im Bürgerstüble, sind willkommen.