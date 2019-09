Partnerschaftsverein bietet über die Pfingstfeiertage Fahrt nach Chalais

Entsprechend einer Vereinbarung treffen sich Bürger der beiden Partnerstädte Bad Saulgau und Chalais einmal jährlich, wobei zwischen den Kommunen abgewechselt wird. Nachdem die Freunde aus Chalais im Juli beim Bächtlefests in Bad Saulgau zu Gast waren, steht für 2020 der Besuch einer Bad Saulgauer Delegation in Frankreich auf dem Programm.

Das Comité in Chalais schlägt die Pfingsttage vom 30 Mai bis 2. Juni als Besuchstermin vor. Das würde bedeuten, dass der Bad Saulgauer Bus am Freitag, 29. Mai nach Chalais aufbricht, wobei durchgefahren wird. Sollte sich eine Gruppe von Mitfahrern finden, die eine Zwischenübernachtung bevorzugt, wäre die Abfahrt bereits am Donnerstag, 28. Mai. Die Heimreise erfolgt in jedem Falle am Dienstag, 2. Juni.

Fahrt an Atlantik ist geplant

Die Einladung aus Chalais enthält bereits interessante Programmvorschläge. So ist am Samstag, 20 Mai, eine Fahrt an den Atlantik nach Saint Georges de Didonne, ein Städtchen in der Nähe von Royan, geplant. Dort besteht die Möglichkeit, Meeresfrüchte zu kosten, danach gibt es ein Picknick am weitläufigen Strand. Für Wasserratten besteht die Möglichkeit zum Schwimmen, auch Spaziergänge bieten sich an. Auf der Rückfahrt gibt es bei Interesse einen Abstecher zum romanischen Seefahrerkirchlein Talmont sur Gironde, das wie ein Adlerhorst auf einer Klippe thront.

Am Pfingstsonntag lädt der Chalaiser Pfarrer zum Besuch des Gottesdienstes ein, anschließend findet ein Empfang im Rathaus statt. Musikliebhaber werden das Konzert besuchen, das nachmittags in der Kirche St. Martial stattfindet. Am Pfingstmontag, der in Frankreich kein Feiertag ist, bietet sich ein Besuch auf dem Markt an, oder man begibt sich zum Fête du Veau, dem traditionellen Kalbs-Fest, wo einiges geboten ist. Zum Beispiel alte Traktoren, Hundedressur und natürlich eine Reihe von Essensständen.

Auf Anregung der Franzosen könnte einer davon auch mit schwäbischen Spezialitäten bestückt sein. Maultaschen, Spätzle oder Würstchen müssten in diesem Falle nach Chalais transportiert und dort als Mahlzeiten zubereitet werden. Dazu braucht es natürlich helfende Hände aus den Reihen der Mitreisenden. Ob sich die Idee realisieren lässt, wird im Vereinsvorstand noch beraten. Hilfsangebote nimmt die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Beate Schreiber, aber jetzt schon gerne entgegen.