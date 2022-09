Partie findet in Inneringen statt

Das Nachholspiel des ersten Spieltags der Fußball-Bezirksliga zwischen der SG Hettingen/Inneringen und dem FV Bad Saulgau am Mittwoch, 14. September, wird in Inneringen ausgetragen. In der Ausgabe der „Schwäbischen Zeitung“ hatte die „SZ“ die Partie irrtümlicherweise nach Bad Saulgau „verlegt“. Anpfiff auf dem Sportgelände in Inneringen ist um 19 Uhr. Beide Mannschaften mussten am vergangenen Wochenende Auswärtsniederlagen einstecken. Hettingen unterlag in Blönried/Ebersbach (2:5), der FV Bad Saulgau in Hundersingen (2:4).