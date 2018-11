Paralympicssportler besucht Billardakademie

Paralympics-Sportler Matthias Berg (re.) hat am Mittwochmittag die Billardakademie Bad Saulgau besucht. Der 27-fache Medaillengewinner in den Sportarten Ski alpin und Leichtathletik war einer Einladung von Franz Frauenhoffer, Gründer der Franz-und-Regine-Frauenhoffer-Stiftung, Trägerin der Billardakademie, gefolgt. Berg informierte sich vor Ort über den Billardsport, spielte selbst nach einer „Trainingsstunde“ mit Franz Frauenhoffer (li.) eine Partie gegen Mike Reisberg. Reisberg (Waghäusel) ist wie Berg Contergan-Geschädigter und benutzt einen Fuß als Queue-Führung. Franz Frauenhoffer stellte Matthias Berg, im zivilen Leben Jurist und Hornist und bis 2015 Erster Landesbeamter im Landratsamt Esslingen, die Akadamie und die Projekte zum schnellen Internet vor. „Es würde mich freuen, Sie als ,Ambassador of Handicap-Billard (dt. Botschafter, d. Red.) gewinnen zu können“, sagte Frauenhoffer. Berg ist im Handicap-Sport bestens vernetzt, ist Vorsitzender im Rechtsausschuss. Er gab Frauenhoffer bereits bei diesem ersten Treffen Tipps zum direkten Austausch mit dem Deutschen Behinderten-Sport-Verband. Frauenhoffer will helfen, das Handicap-Billard in den kommenden Jahren auf neue Füße zu stellen. So erhielt die Billardakademie Bad Saulgau den Zuschlag der Deutschen Billard-Union, 2019 die deutschen Meisterschaften auszurichten (Termin offen). Berg zeigte sich beeindruckt von der Einrichtung: „Es ist toll hier“, sagte er nach dem Spiel. Man merke, dass hier jemand anpacke und Dinge in die Tat umsetze, lobte er das Engagement Franz Frauenhoffers. Foto: marc Dittmann