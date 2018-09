Von Unbekannten haben am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr eine Papiertonne in der Moosheimer Straße in Brand gesetzt. Die Tonne war dort auf dem Fußweg zur Leerung abgestellt. Das Feuer konnte von der Feuerwehr Bad Saulgau schnell gelöscht werden, größerer Schaden entstand nicht. Die Tat hängt vermutlich mit weiteren Sachbeschädigungen in der gleichen Nacht zusammen. Sachdienliche Hinweise zum Täter sind an die Polizei Bad Saulgau, Telefon 07581/48 20, erbeten.