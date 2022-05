Päckle der Kinder gehen auf den Weg in die Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstagnachmittag, 21. Mai, standen die Donaulerchen Bad Saulgau und die Sängerfreunde erstmals wieder auf einer Bühne, um mit ihrem Gesang die Menschen zu erfreuen. Doch nicht nur den vielen Zuhörerinnen und Zuhörer beim Pavillon am Kurgarten machte es sichtlich Spaß, dem Kinderchor, der Schola wie auch den Sängerfeunden zuzuhören. Den Kindern wie auch den Erwachsenen machte es einfach Freude, einmal wieder vor so großem Publikum auftreten zu können und das bei strahlendem Sonnenschein. Patienten aus den angrenzenden Kliniken, Besucher und viele Interessierte aus der Stadt und Umgebung hatten den Weg zu diesem Kurkonzert gefunden. Darunter auch einige ukrainische Gäste, die sich neben dem Gesang auf eine weitere Überraschung freuen durften. Die Kinder hatten zuhause Pakete mit Lebensmitteln gepackt, verschnürt und mit hoffnungsvollen Worten beschriftet. Diese Pakete wurden nach der Veranstaltung an Frau Renz übergeben, mit der Bitte, sie mit den anderen Hilfsgütern in die Ukraine mitzunehmen. Neben diesen Lebensmittelspenden für das Land, das sich gerade im Krieg befindet, wurde nach dem Kurkonzert auch Geld gesammelt, das ebenfalls den Menschen in der Ukraine zugute kommen soll.

„Wir sind eine große Familie“, mit dieser passenden Eingangsmelodie stellte Chorleiterin Margret Röck mit allen Sängerinnen und Sängern symbolisch die Bad Saulgauer Donaulerchen samt Sängerfreunden vor. Das „Frosch-Konzert“ war dann etwas für die Donaulerchen und bei „Let It Be“ gab es dann eine Premiere. Erstmals leitete Sarah Baranja die Schola und hatte gleich einen guten Einstand. Im folgenden wechselten sich dann die Chorformationen ab, immer mit bewährter Klavierbegleitung von Ursula Jankowski. Dafür ernteten alle Akteure von den begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörern reichlich Beifall. Nach ein paar verbindenden Worten an die anwesenden ukrainischen Gäste dann das passende Lied „Ein bisschen Frieden“, den sich alle gerade für die Ukraine wünschen. „Tschüss bis zum nächsten mal“, das war dann das Schlusslied eines gelungenen und unterhaltsamen Chorkonzertes vor herrlicher Kulisse.