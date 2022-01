Padua – New York – Bad Saulgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit Anfang November besucht Agata Stella nun die 11. Klasse des Störck-Gymnasiums und hat sich seither gut eingelebt. Die aus dem norditalienischen Padua stammende Schülerin möchte vor allem ihre Deutschkenntnisse verbessern. „Ich hatte in der Schule schon etwas Deutschunterricht“, sagt die Sechzehnjährige, die sich für Sprachen im Allgemeinen interessiert. „Nachdem ich zwei Monate in New York gelebt habe, war mein Englisch soweit ganz gut“, sagt sie und sie wollte sich mehr der deutschen Sprache widmen. Ihr Vater, der bei Claas arbeitet, habe über den Kontakt zu Familie Henkel hergestellt, bei der sie nun während ihres Aufenthalts in Deutschland wohnt. „Ich wurde sofort sehr herzlich aufgenommen“, erklärt sie. Überhaupt fühle sie sich hier sehr wohl, die Menschen seien hier freundlich und das Essen richtig lecker. „Viele Klassenkameraden haben mir gleich das Wichtige im Unterricht übersetzt“, sagt sie und auch eine Übersetzungs-App habe ihr geholfen, dem Unterrichtsgeschehen zu folgen. Zwischen ihrer Schule in Padua und dem Störck-Gymnasium gebe es kleinere Unterschiede. So legten sich die italienischen Schüler*innen früher auf ein fachliches Profil fest.