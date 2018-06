Pächter des „Ochsen“ orientiert sich neu

Eine Änderung steht im kommenden Jahr beim Hotel, Restaurant und Steak-Haus Ochsen in Bad Saulgau ins Haus: Pächter Sascha Waller wird den Adler in Ittendorf bei Markdorf übernehmen. Dort wird er am 1. September zunächst das Hotel eröffnen und im kommenden Jahr den Restaurantbetrieb. Seinen bis Mitte kommenden Jahres laufenden Pachtvertrag für den Ochsen in Bad Saulgau werde er aber erfüllen, sagte Waller gegenüber der Schwäbischen Zeitung.

Vor vier Jahren hat sich Sascha Waller mit dem Steakhaus „Ochsen“ in Bad Saulgau selbstständig gemacht. Als Pächter des „Adler“ in Ittendorf orientiert er sich jetzt neu.

Besitzer bleiben gelassen

Die Besitzer des Ochsen sehen bei der Suche nach einem neuen Pächter derzeit noch keinen Grund zur Eile. „Wir haben ja noch über ein Jahr Zeit, um jemanden zu suchen“, sagt Verpächter Harald Stroppel nach der Kündigung seines Pächters. Er besitzt den Gastronomiebetrieb zusammen mit seinem Bruder Klaus Stroppel. Auch für den Fall, dass man niemanden finde, habe man eine Lösung. Harald Stroppel: „Dann wird mein Bruder den Ochsen wieder übernehmen

Bevor Sascha Waller die Gastronomie als Pächter übernahm, hatte Klaus Stroppel den Ochsen in ein Restaurant mit Steak-Haus umgestaltet. Vorbild war das Steak Haus in Riedlingen, das Klaus Stroppel mit aufgebaut hat. Inzwischen führt er die Gastronomie im Freizeitzentrum Schwarzachtalseen. Sascha Waller übernahm vor vier Jahren das Restaurant samt dem fertigen Konzept.

Die Familie hilft mit

Den Adler in Ittendorf übernimmt Sascha Waller nicht allein. „Wir werden den ,Adler’ als Familienbetrieb führen“, sagt er im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Seine Schwiegereltern werden überwiegend im Hotelbereich tätig sein, er und seine Frau in der Gastronomie. Zum 1. September soll der Umbau für den Hotelbetrieb abgeschlossen sein, sodass dieser bereits eröffnet werden kann. Waller ist gelernter Koch und war unter anderem vier Winter im österreichischen Damüls und in Betrieben in der Region beschäftigt. Seit 2007 ist er in der Steakhausbranche, war vier Jahre Küchenchef in Riedlingen, bevor er den Ochsen in Bad Saulgau übernahm. „Der ,Adler’ wird aber keine Kopie des ,Ochsen’. Aber beliebte Gerichte werden wir sicher auf die Karte übernehmen“, sagt Waller. „Wir würden gerne im April 2017 in Ittendorf das Restaurant eröffnen“, so lautet Wallers Plan.