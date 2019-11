Oswald und Müller wiederholen Siege

Bei idealem Laufwetter ist zum vierten Mal der Riedlinger Misselauf mit den Kreiswaldlaufmeisterschaften des Kreises Biberach in den Mißmahl´schen Anlagen ausgetragen worden. Meister wurde Richard Oswald, der den Titel zum dritten Mal in Folge holte und im Ziel, nach acht Kilometern, in 28:04,2 Minuten Thorsten Banzhaf (28:27,2) auf Platz zwei verwies. Damit feierte der TSV Riedlingen einen Doppelsieg, vor Jonas Haiß (TSG Zwiefalten), der Rang drei belegte. Da Oswald und Banzhaf bereits Altersklasseathleten sind, sicherte sich Haiß obendrein den Titel in der Hauptklasse der Männer. Bei den Frauen siegte Karin Nowak vom TSV Reute in 34:50 Minuten. Insgesamt konnte der Veranstalter TSV Riedlingen mit der Riedlinger Beteiligung zufrieden sein. Die landschaftlich reizvolle Strecke nahmen die Läuferinnen und Läufer wieder begeistert an. Von den Kleinsten an unter zehn Jahren bis hin zu den Senioren waren Wettbewerbe mit verschiedenen Streckenlängen ausgeschrieben. Einen klaren Sieg auf der Mittelstrecke über 4000 Meter erlief sich ebenfalls zum dritten Mal in Folge Lukas Müller (U20) vom TSV Riedlingen in neuem Streckenrekord von 13:08,3 Minuten. Gleichzeitig wurde er damit auch Kreismeister. Zweiter wurde sein Vereinskamerad Manuel Münst (13:21,8) und Dritter Luca Haid (U18; TSV Riedlingen Schwimmen, 13:23,1). Alle drei blieben unter dem alten Streckenrekord. Bei den Frauen gewann Paulina Wolf (U20, TSV Reute) in 14:46,2 Minuten, vor Sarah Müller (U18, TSV Riedlingen, 19:26,4) und Angelina Wetzel (U18, LG Oberschwaben Altshausen, 19:52,2). Auf der Jugendkurzstrecke hießen die Laufsieger Aaron Sigg (U16, Mengen, 5:35,7), Lars Deffner (U14, LG Oberschwaben Altshausen, 6:18,1) und Katharina Dorner (TSV Riedlingen, 6:43,3). Die Kreistitel gingen an Leon Kauz (U16, 5:46,3, Riedlingen) und Katharina Dorner.