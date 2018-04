Oswald gewinnt den Hauptlauf

Lokalmatador Richard Oswald vom gastgebenden TSV Riedlingen hat am Samstagnachmittag die 19. Auflage des Stadtlaufs in Riedlingen gewonnen. Oswald benötigte für die zehn Kilometer des Hauptlaufs 37:06 Minuten und war damit 1:07 Minuten schneller als der Zweitplatzierte Hubert Schmid (TSV Laupgeim), Rang drei belegte Markus Seeberger (TV Memmingen) in 39:13 Minuten. Am Hauptlauf nahmen insgesamt 60 Läufer teil. Besser war die Beteiligungen im Jedermannlauf über fünf Kilometer und in den Jugend- und Bambinrennen, an denen insgesamt rund 250 Läufer teilnahmen. Mehr zum Riedlinger Stadtlauf lesen Sie in unserer Mittwochsausgabe. Foto: Thomas Warnack