Ostracher ist zu unerfahren - Laupheim ist gnadenlos

Eine herbe Niederlage hat der FC Ostrach im ersten Auswärtsspiel der laufenden Landesligasaison beim FV Olympia Laupheim hinnehmen müssen. Die Kicker aus dem Buchbühl unterlagen mit 0:5. Bereits zur Pause war die Partie entschieden, denn die Elf von Alexander Fischer lag bereits nach 45 Minuten mit 0:3 zurück.

Die Schwarz-Weißen begannen, auch weil einige Spieler fehlten, mit einer veränderten Aufstellung im Vergleich zur Vorwoche. Adrian Eberle, Mirko Schiemann und Yanik Ender rückten in die Startelf. Doch verschlief die Ostracher Mannschaft die Anfangsphase komplett und bereits nach vier Minuten stand es 0:1. Ein langer Ball hebelte die FCO-Abwehr aus, Lukas Engel war schneller als der herauseilende Thomas Löffler und hob den Ball über den Schlussmann hinweg zur Laupheimer Führung (5.). Damit war die Vorgabe von FCO-Coach Fischer, einen schnellen Gegentreffer möglichst zu vermeiden, dahin.

Laupheim kontrollierte nun das Geschehen. Nach knapp 20 Minuten hatten die Zebras die erste Chance. Doch der Schuss von Rene Zimmermann, der von der Strafraumkante abgezogen hatte, wurde von Olympia-Torhüter Alexander Aumann zur Ecke pariert. Es entwickelte sich eine Partie ohne Höhepunkte aus FCO-Sicht. Die Fischer-Elf hatte zwar optisch mehr vom Spiel, doch der letzte Ball kam oft nicht an. Ostrach agierte zu ideenlos, der Gastgeber konnte einfach klären. Kurz vor der Pause nahm das Spiel dann wieder Fahrt auf - doch zu Ungunsten der Zebras. Auf der rechten Angriffsseite der Laupheimer passte es in der FCO-Abwehr nicht, Lukas Engel flankte, Alexander Schrode nahm den Ball an und bediente den in der Mitte freien Hugo Höfner, der den Ball über die Linie schob - 2:0 (39.). Nur drei Minuten später fiel die Vorentscheidung für das Team von Stefan Wiest. Dieses Mal griff Laupheim über links an. Den Schuss von Jonas Gnandt parierte Löffler noch, beim Nachschuss von Alexander Schrode war er machtlos - 3:0 (42.).

Auch nach dem Seitenwechsel agierte die Heimelf gnadenlos. Erneut ein langer Ball übers Mittelfeld war der Ausgangspunkt des 4:0. Dominik Ludwig nahm den Ball unbedrängt an und zirkelte die Kugel aus 20 Metern ins obere Eck des Ostracher Tors - 4:0 (48.). Nur drei Minuten später fiel der fünfte Gegentreffer. Zu naiv agierte die FCO-Abwehr vor Torhüter Thomas Löffler. Nach einem Fehlpass war Jonas Gnandt zur Stelle - 5:0 (51.).

Der Tabellenführer ließ nichts mehr zu. Beide Teams wechselten durch, lieferten sich in der Schlussphase einen lauen Sommerkick. So blieb es dann nach 90 Minuten bei der letztendlich klaren Niederlage für den FC Ostrach.