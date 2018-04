Ostrach will die Serie ausbauen

Erneut hat der FC Ostrach ein wichtiges Spiel in der Fußball-Landesliga vor der Brust. Am Sonntag kommt der SV Ochsenhausen ins Buchbühl. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr. Die Ostracher wollen ihre kleine Serie gegen die Mannschaft von Oliver Wild gerne fortsetzen und sich mit einem Sieg ins Mittelfeld der Tabelle schieben.

Der 3:0-Sieg in Mietingen war so etwas wie ein Befreiungsschlag. Ein verdienter Erfolg stand nach 90 Minuten fest, der aber viel mehr als drei Punkte aufs Konto brachte. Durch diesen Sieg schoben sich Schwarz-Weißen weiter Richtung Mittelfeld der Tabelle. Obendrein tankten Johannes Irmler und seine Mannschaft Selbstvertrauen. Nach drei Spielen ohne Niederlage soll nun auch gegen den derzeitigen Tabellenneunten ein Dreier her. Die Gäste-Elf um Spielertrainer Oliver Wild, hat zwei Begegnungen mehr als Ostrach absolviert. Mit 28 Punkten stehen sie einen Platz vor dem FC Ostrach.

Wie auch der FC Ostrach haben die Gäste im neuen Jahr so ihre Probleme. Nur vier Punkte haben die Ochsenhausener aus den jüngsten sieben Spielen geholt. Doch die gab es ausgerechnet gegen die Olympia aus Laupheim und beim Erfolg gegen den TSV Berg. Ostrach dürfte also gewarnt sein. Bereits im Hinspiel mussten die Zebras eine empfindliche 0:5-Pleite einstecken. Natürlich will sich Ostrach für diese deutliche Niederlage revanchieren. „Wir wissen um die Spielstärke der Gäste. Deswegen werden wir uns dementsprechend einstellen“, gibt Spielertrainer Lukas Maier vor. „Aber in der jetzigen Situation dürfen wir kein Spiel mehr verlieren. Vor allem nicht zu Hause.“

Das Ostracher Trainergespann war mit der Leistung im Spiel gegen Mietingen sehr zufrieden. Bis auf eine kleine Unaufmerksamkeit, in der fast der zwischenzeitliche Ausgleich fiel, hatten die Zebras den Gegner im Griff und gewannen verdient. Nun heißt es auf heimischen Geläuf nachzulegen. In den bisherigen Aufeinandertreffen gab es keinen Heimsieg gegen Ochsenhausen. Kein schlechtes Omen für das Trainertrio, sondern eher Motivation.

Mehrere Spieler fallen wohl aus

Doch haben Timo Reutter, Simon Kober und Lukas Maier etliche angeschlagene Spieler zu beklagen. Über den Einsatz von Gabriel Fischer, Fabian Riegger und Youngster Ladislav Varady werden sie kurz vor Anpfiff nach einem Härtetest entscheiden. Alle drei konnten in den vergangenen Tagen kaum trainieren. Positiv hat sich die Rückkehr von Simon Kober in die Anfangself ausgewirkt. Mit ihm kam wieder Kreativität ins Ostracher Spiel. Zusammen mit seinem Trainerkollegen Lukas Maier wurde das Spiel der Ostracher außerdem variabler. Ob morgen beide zusammen von Beginn an spielen, ist noch offen, da Topstürmer Eugen Michel wieder voll einsatzfähig ist und ganz vorne im Angriff steht.