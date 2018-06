Ostrach will den Tabellenführer ärgern

Bereits am heutigen Freitag muss der FC Ostrach in der Fußball-Landesliga ran. Zum vorgezogenen Spiel des 26. Spieltags reisen die Zebras zum Tabellenführer SV Oberzell (Anpfiff: 18.30 Uhr). Nach dem spielfreien Wochenende ist das eine spannende Partie für die Topalusic-Elf, zumal der Titelkandidat derzeit schwächelt.

Die Ostracher Serie hielt auch gegen Ehingen-Süd. Ein 2:2 das sich ein bisschen anfühlte wie eine Niederlage, hatte sich Ostrach doch ein deutliches Chancenplus erarbeitet. Die Kirchbierlinger wankten, fielen aber nicht. Trotzdem haben die Ostracher auch aus dieser Partie sehr viel Schwung mitgenommen, jetzt 17 Punkte aus sieben Partien geholt.

Der Gastgeber konnte zuletzt nicht mehr so richtig überzeugen und verspielte seinen eigentlich komfortablen Vorsprung in der Tabelle. Die Mannschaft von Achim Pfuderer will nun ein Déjà-vu verhindern. Schon vergangene Saison verspielte Oberzell durch eine Niederlage gegen die Schwarz-Weißen den sicher geglaubten zweiten Platz, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt hätte. Pfuderer wird seinen Spielern nach drei sieglosen Partien in Folge die richtige Marschrichtung auf dem Weg geben und auf drei Punkte spielen lassen. Verzichten muss er auf seinen Torhüter, den Ex-Saulgauer Daniel Ostermeier und auf Christian Huonker, die beide vergangene Woche vom Platz gestellt worden waren. Für Ostermaier kommt Samuel Kleb, im Kader zurück ist Innenverteidiger Niklas Schlegel. Trotzdem weist Pfuderer darauf hin, dass ihm Alternativen Fehlen: „Mit David Arnold im Tor, Marc Fähnrich als Außenverteidiger und Sonny Zahlmann innen hatten wir vor der Winterpause noch drei Mann mehr. Die drei sind jetzt weg – vielleicht fühlt sich mancher zu sicher.“

Der Tabellenführer ist zu Hause eine Macht. In 13 Spielen gab es zehn Siege, nur einmal verließ die Mannschaft den Platz als Verlierer.

Abwehr macht Pfuderer Sorgen

Trotzdem war Pfuderer zuletzt mit dem Abwehrverhalten nicht zufrieden: „Die vielen individuellen Fehler müssen wir abstellen. In Sachen Engagement können wir der Mannschaft keinen Vorwurf machen – aber mit der hohen Fehlerzahl in der Abwehr haben wir keinen Anspruch, vorne dabei zu sein.“ Der Groll ist nach der 2:5-Niederlage gegen „Süd“ nicht verflogen: „Ich bin momentan einfach sauer. Wir brauchen jetzt ein Spiel ohne diese schweren Fehler – das ist machbar.“ Für Ostrach hat Pfuderer lobende Worte: „Wir haben uns gegen Ostrach immer schwer getan. Besonders schwer war es allerdings auswärts. Sie hatten zu Saisonbeginn Probleme, jetzt stehen sie eher da, wo ich sie erwartet hätte“, sagt er über die Saison der Zebras.

In Oberzell wird die Abwehr des FC Ostrach wieder auf ihre Verlässlichkeit geprüft. Mit nur 36 Gegentoren haben sie genauso viele - oder wenige - Treffer kassiert wie der heutige Gegner. Trotz der beiden Gegentore gegen Ehingen machte die Kette um Abwehrchef Stefan Hornstein ein hervorragendes Spiel. Ostrachs Trainer Miro Topalusic muss sein Team umstellen. Rene Küchler ist beruflich verhindert. Für ihn rutscht wohl Simon Kober in die Startelf. Wieder dabei ist Gabriel Fischer.

Topalusic peilt in Oberzell einen Punkt an. „Wir müssen schauen, dass wir in nächster Zeit weiter punkten, damit wir nicht noch einmal nicht in Bedrängnis kommen“, mahnt der Trainer. Die Teams auf den hinteren Plätzen konnten zuletzt Punkte sammeln und ein wenig näher an die Zebras heranrücken. Gelingt es, die Angriffsbemühungen des Gastgebers - wie in den zuletzt gezeigten Begegnungen - einzudämmen, dann könnten Punkte drin sein.