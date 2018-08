Zum ersten Auswärtsspiel der neuen Landesligasaison reist der FC Ostrach am Samstag zur U23 der Regionalligamannschaft der TSG Balingen. Anpfiff der Partie bei der TSG Balingen II ist um 15.30 Uhr.

Nach dem Punktgewinn gegen Ravensburg wollen die „Zebras“ nun versuchen, auch in Balingen etwas Zählbares zu erreichen. Am vergangenen Wochenende sah es lange nach einer Heimniederlage für die Schwarz-Weißen aus, doch dank einer Energieleistung gegen Ende der Partie konnten sich die Ostracher ein verdientes Unentschieden erkämpfen. Der eingewechselte Torjäger Eugen Michel traf doppelt und verhinderte damit einen Fehlstart.

Timo Reutter ist im Urlaub

Die TSG Balingen ist ebenfalls mit einem Remis in die neue Runde gestartet. Torlos endete der Lokalkampf in Dotternhausen.

Für den neuen Trainer Joachim Koch, er steht seit Saisonstart an der Linie der Balinger, und sein junges Team zählt in diesem Jahr natürlich nur der Klassenerhalt. Vergangene Saison entging Balingens U23 dem Abstieg erst am letzten Spieltag. Das will die Mannschaft von der Zollernalb in diesem Jahr unbedingt vermeiden.

Die Schwarz-Weißen aus Ostrach konnten in vier Begegnungen, die sie bislang in Balingen spielen mussten, erst einmal gewinnen. Sonst gab es dort ausschließlich Niederlagen. Trainer Christian Söllner, der heute die Geschicke der Zebras alleine lenkt - Timo Reutter befindet sich im Urlaub - will an die gute Leistung, die seine Mannschaft in den letzten 20 Minuten gegen Ravensburg gezeigt hat, anknüpfen. Er wird die Anfangself bestimmt ändern, da sich erneut einige Spieler im Urlaub befinden und andere Akteure wieder zum Team dazu stoßen. Auch Söllner dürfte die Art und Weise nicht gefallen haben, wie sich die Mannschaft die Gegentore im ersten Heimspiel eingehandelt hat. Zu einfach hatten es die Ostracher dem Gegner gemacht. Das haben die Buchbühlkicker aufgearbeitet und dementsprechend verbessert. Die Söllner-Elf trifft auf die jüngste Mannschaft der Liga und es wird schwer, dies richtig einzuschätzen. Wichtig ist, dass die Null hinten steht. Dafür soll einer der Rückkehrer, Abwehrchef Stefan Hornstein sorgen. Er ist aus dem Urlaub zurück und wird sicher in der Startelf stehen.