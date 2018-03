Ostrach vor „knüppelharter“ Rückrunde

Es geht los: Nach 13 Wochen Winterpause startet der FC Ostrach am heutigen Samstag in die Restrunde der Fußball-Landesliga. Doch aufgrund der Spielausfälle müssen die Ostracher nach der Spielpause nun in 2018 die Mehrzahl ihrer Saisonspiele absolvieren: Erst 14 Spiele haben die Ostracher auf dem Konto - die Konkurrenz hat teilweise schon 16 oder 17 Spiele absolviert. Für die Zebras stehen noch 16 Spiele aus. Zum Auftakt geht es nach Weingarten (Sa., 15 Uhr).

Lukas Maier aus dem Trainerduo des FC Ostrach, ist mit der Vorbereitung eigentlich recht zufrieden, vor allem weil sich die Mannschaft im Laufe der Vorbereitung gesteigert habe. Vor allem das Spiel gegen Ehingen-Süd (2:3) stimmt den Spielertrainer zuversichtlich. „Da haben sich die Jungs richtig gut präsentiert. Das war halt das Duell des vergangenen Jahres. das war unsere beste Leistung in einem Testspiel.“ Mit den weiteren Partien waren Lukas Maier und Simon Kober nicht ganz so zufrieden. „Gegen den FV Bad Saulgau (2:1) hätten wir das Spiel viel früher entscheiden müssen und kassieren dann durch einen Weitschuss ein Gegentor. Gegen Hundersingen (1:2) )haben wir richtig schlecht gespielt. Gegen F.A.L. (2:4) war es eigentlich nicht so schlecht. Auf der anderen Seite haben auch viele Spieler gefehlt, einige berufsbedingt“, sagt Maier. Im letzten Test gegen Neufra siegte Ostrach mit 2:1.

Die Zeit des Testens ist vorbei, es geht um Punkte. Lukas Maier warnt vor dem SV Weingarten. „Im Hinspiel ist das 5:1 viel zu hoch gewesen. Das ist eine gute Mannschaft, die sich auf ihrem Kunstrasen gut vorbereiten konnte“, sagt Maier. Für seine Mannschaft gelte: „Wir müssen unser Potenzial abrufen. Dann haben wir eine Chance. Natürlich wollen wir punkten. Aber das geht nicht von selbst.“ Vor dieser Einstellung warnt Maier, auch was die gesamte Rückrunde betrifft. Jeder, der die Mannschaft jetzt schon gesichert sehe und sich vom Tabellenplatz blenden lasse, sehe das falsch. „Das wird eine knüppelharte Rückrunde.“ Auch wegen des zu erwartenden, engen Terminplans mit einigen englischen Wochen? „Ich glaube nicht, dass die vielen Spiele ein Mega-Nachteil sind. Die Mannschaft kann andererseits dadurch in einen guten Rhythmus kommen, trainiert einmal weniger. Sicher kannst du dann weniger die Fehler korrigieren. Diese Gefahr besteht“, räumt Maier ein, genauso wie die Tatsache, dass sowohl in Weingarten als auch in Ehingen in der kommenden Woche auf Kunstrasen gespielt wird, „Wir hätten gerne vergangene Woche gegen Berg auf Rasen gespielt. Jetzt müssen wir in Weingarten und in Ehingen zweimal auf Kunstrasen ran, gegen Mannschaften, die wahrscheinlich nur auf Kunstrasen trainiert haben...“

Vor dem Spiel gegen Weingarten sind drei Spieler angeschlagen: Gabriel Fischer ist im Training umgeknickt, Johannes Irmler hat eine Verletzung am Schambein und Eugen Michel kämpft noch mit muskulären Problemen nach seinen Verletzungen in der Hinrunde. „Aber ich denke, dass alle drei In Weingarten auf die Zähne beißen und zur Verfügung stehen“, sagt Maier. Denn der Kader ist nicht breiter geworden. Nach den Abgängen von Christoph Rohmer (Hollenbach) und Patrick Klotz (FC Mengen) fehlen zwei wichtige Spieler im Gefüge. „Natürlich ist bekannt, dass wir gerade in der Offensive so unsere Probleme haben und Christoph war halt ein Mann, der oft den letzten, entscheidenden Pass gespielt hat“, weint Maier vor allem dem „Capitano“ eine dicke Träne nach. Zuversichtlich stimmen ihn die Neuzugänge. Andreas Zimmermann wusste in den Tests schon zu gefallen. „Er ist willig, verfügt über eine gewisse Aggressivität. Er ist sowohl auf der Sechs aber auch auf der Zehn, aber auch ganz vorne einsetzbar“, sagt Maier über den vielseitigen Blondschopf.