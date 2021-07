Ostrach siegt bei der SpVgg. F.A.L.

Fußball-Landesligist FC Ostrach bleibt in seinen Tetspielen weiter unbesiegt. Am Sonntag besiegte die Mannschaft von Trainer Alexander Fischer den südbadischen Landesligisten SpVgg. Frickingen/Altheim/Lippertsreute auf dessn Platz in Frickingen mit 2:1. Für die Zebras trafen Andreas Zimmermann und Samuel Guglielmo, der mit seinem späten Tor für den Siegtreffer sorgte.

SpVgg. F.A.L. - FC Ostrach 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Andreas Zimmermann (27.), 1:1 Kai Huber (54.), 1:2 Samuel Guglielmo (87.).