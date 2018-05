Fußball-.Landesligist FC Ostrach stürzt in der Tabelle tiefer. Am Sonntag unterlag der FC Ostrach gegen den FV Ravensburg II zu Hause mit 1:4 (0:2) und rutschte in der Tabelle auf einen Abstiegsrang ab.

Vor der Partie gab es noch lächelnde Gesichter, als Christoph Rohmer verabschiedet wurde, nach der Partie herrschten finstere Blicke vor. Dabei begann Ostrach gut, hatte zunächst mehr vom Spiel und ging engagiert zu Werke. Ostrach versuchte über die Außen Druck zu machen, Ravensburg wirkte zunächst unkonzentriert, machte auch einige Fehler. Die erste Chance für den FC Ostrach hatte Simon Kober mit einem Weitschuss, doch der Ball zischte knapp am Tor der Ravensburger vorbei (7.). Dann prüfte auf der Gegenseite Schäch Thomas Löffler, doch der Ostracher Torwart war auf dem Posten (11.).

Nun war wieder Ostrach an der Reihe. Ein Abpraller von Daniel Rothmund aus 17 Metern ging knapp über das Tor (15.), ehe sich eine der Schlüsselszenen der Partie ereignete. Nach einer Viertelstunde sah Felix Widmann im Ravensburger Trikot die Gelbe Karte, nur zwei Minuten später drosch er die Kugel, die schon im Aus war, auf der Gegenseite auf die Tribüne, doch der Schiri beließ es bei einer Ermahnung (17.).

Und so als sei das alles nicht genug bereitete Simon Kober auch noch den Führungstreffer der Gäste vor. Er wollte den Ball aus 35 Metern zurück auf Löffler spielen, Bonelli spritzte in die Rückgabe, lief alleine auf Löffler zu - 0:1 (16.). Schockzustand in Ostrach. Doch Michael Eise hatte sich als erster wieder gesammelt, hielt aus 25 Metern drauf, doch eine Ravensburger Fußspitze rettete die Führung für die Mannschaft von Nectad Fetic (25.). Nun verlor der FCO den Faden, Schäch sorgte für das 0:2. Auf der linken Seite erhielt er den Ball, trabte ungestört nach innen, zog ab - 0:2 (37.).

Simon Kraft trifft doppelt

In der zweiten Halbzeit gingen die Köpfe der Zebras nach unten, hingen bildlich gesprochen kurz über der Grasnarbe. Ravensburg ließ den Ball laufen, erspielte sich Chancen, doch Löffler rettete gegen Boneberger (51.) und Schäch (60.). Nur drei Minuten später sah Schäch die Ampelkarte nach einem Foul am Ostracher Strafraum (63.). Und weitere drei Minuten später leistete sich Widmann ein hartes Foul, der Schiri ermahnte ihn statt ihm Rot zu zeigen, Fetic nahm den Spieler vom Feld. Die beste Torchance des FCO in Überzahl hatte Luib, doch seine Verlängerung einer Flanke ging knapp am Tor vorbei (70.). Auf der anderen Seite schlug Ravensburg zu. Zweimal Simon Kraft (83./84.) mit einem Doppelschlag und die Partie war entschieden, daran vermochte auch der Anschlusstreffer von Simon Fischer per Kopf nach einem Eisele-Eckball nichts mehr zu ändern (87.).

„In der ersten Halbzeit war ich mit unserem Spiel gar nicht so unzufrieden. Wir haben uns nur für den Aufwand nicht belohnt. Das Ergebnis ist um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen. Mit der Schiedsrichterleistung bin ich gar nicht einverstanden“, sagte Ostrachs Trainer Timo Reutter nach der Partie, deren letzte Minuten er jenseits der Bande hatte verfolgen müssen.