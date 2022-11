Ostrach rutscht auf den letzten Platz ab

Es bleibt dabei, der FC Ostrach bleibt in der Vorrunde der Fußball-Landesliga ohne Heimsieg. Gegen die U23 aus Ravensburg setzte es eine 0:1-Niederlage.

Wer am Samstag zu spät in die Neher-Arena kam, um das Spiel anzusehen, verpasste das einzige Tor des Spiels. Und auch hier gab es aus Ostracher Sicht nichts Neues. Wieder fingen sich die Zebras ein unnötiges Gegentor in der Anfangsphase. Nach einem Fehlpass im Ostracher Abwehrverbund reagierte Elias Gresser am schnellstenn, passte auf Jonathan Merk und dieser schoss unhaltbar nach nur einer Minute ein. Ein Schock für die Zebras.

Ostrach kann sich nicht befreien

Alle Vorgaben waren nach nur knapp einer Minute dahin, den danach spielten nur noch die Gäste. Die Abwehr der Ostracher hatte alle Hände voll zu tun und Torhüter Thomas Löffler hielt sein Team mit tollen Paraden im Spiel. Die Mannschaft von Daniel Hörtkorn ließ Ball und Gegner laufen und mit geschickten Abspielen in die Schnittstelle kamen die Gäste zu großen Chancen.

Doch weder Gresser noch Arjan Lashani brachten den Ball an Löffler vorbei, der bravourös hielt und beim Kopfball von Robin Hettel, der am Pfosten landete, das Glück auf seiner Seite hatte (16.). Die Sakru-Elf konnte sich nicht befreien und die Ravensburger hatten richtig Spaß an ihrem Spiel. Doch die Gäste gingen aber zu fahrlässig mit ihren guten Möglichkeiten um. Wer auf eine Chance der Heimelf wartete, musste das bis zur 40. Minute tun. Ein Flachschuss von Kapitän Andreas Zimmermann ging aber ein Meter am Tor von Andreas Wagner vorbei.

Große FCO-Chance am Ende

Nun schalteten die Ravensburger einen Gang zurück und die Zebras konnten die Begegnung offener gestalten. Der knappe Rückstand zur Pause hielt dem Gastgeber alle Möglichkeiten offen. Im zweiten Abschnitt hatte Sakru die Schwarz-Weißen besser eingestellt und die versuchten durch frühes Stören den Spielfluss des Tabellenachten einzuschränken. Dies gelang sehr gut. Vieles spielte sich um den Strafraum ab, Torchancen waren Mangelware.

Doch beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld. Denn auch die Buchbühlkicker hatten keine Möglichkeit, um auszugleichen. Die Abwehr der Gäste stand gut und ließ kaum was zu. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Rene Zimmermann, der nach einem Flachpass des eingewechselten Marc Moßmann um die berühmten Zentimeter zu kurz war und den Ball vor dem gegnerischen Tor verpasste (87). Mehr war nicht drin. So blieb es am Ende beim nicht unverdienten Sieg für die Gäste. Da Trillfingen sensationell Laupheim besiegte, ist Ostrach nun Letzter.