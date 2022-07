Ostrach muss im Pokal zum Ligakonkurrenten

In der ersten Runde des WFV-Pokals muss der FC Ostrach als einziges Team aus der Region an diesem Wochenende auswärts antreten. Die Reise geht zum FV Ravensburg II. Das Spiel beginnt am Samstag um 15.30 Uhr.

FV Ravensburg II - FC Ostrach (Sa., 15.30 Uhr; cteam-Arena). - Das erste Pflichtspiel ist für die Ostracher eine gute Standortbestimmung für die kommende Spielzeit in der Landesliga, sind die Ravensburger doch ein direkter Ligakonkurrent der Zebras. „Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. In Ravensburg wollen wir halt mal sehen, wie weit wir schon sind“, sagt Ostrachs Trainer Alexander Fischer. Mit den Testspielen war Fischer bedingt zufrieden. „Gegen FAL haben wir manche Dinge gut gemacht, andere Dinge nicht. Aber wenn man bedenkt, dass fünf Spieler aus der Stammmannschaft gefehlt haben, darunter unsere gesamte Mittelachse um Andreas Zimmermann, war das in Ordnung. Da lassen sich dann auch die Schwankungen erklären.“ Fehlen wird bei den Ostrachern Thomas Löffler (privat). Mit dem Verlauf der bisherigen Vorbereitung ist Fischer zufrieden. „Man merkt, dass wir wieder deutlich mehr Konkurrenzkampf im Training haben.“

Bei den Ravensburgern hat sich auf der Trainerbank etwas getan. Nachdem Fabian Hummel sein Traineramt beim FV II niederlegt hat, um als Sportlicher Leiter die Geschicke des Fußballvereins zu leiten, wird die U23 in der neuen Saison von einem Duo angeleitet. Zum einen vom ehemaligen Pfullendorfer Regionalliga- und Ravensburger Oberligaspieler Daniel Hörtkorn, der bis vor einem Jahr beim SV Bad Buchau als Spielertrainer auflief. Dem Bad Saulgauer zur Seite steht der Altshausener Routinier Gerhard Grünhagel, der die Arbeit von Spielertrainer Hörtkorn unterstützen soll. Grünhagel bringt ganz viel Erfahrung mit – in der vergangenen Saison führte er als Trainer die U19 des FV in die Oberliga. Die Vorsaison hatte der FV II auf Rang vier beendet.