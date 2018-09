Ostrach leistet Aufbauhilfe im Allgäu

Der FC Ostrach hat dem FC Leutkirch am Sonntag den ersten Punkt in der Fußball-Landesliga beschert. In der Nachspielzeit erzielte Felix Hoff den Ausgleich für den Aufsteiger. Zuvor hatte Andreas Zimmermann die Ostracher in Führung gebracht.

Die Leutkircher waren am Sonntag im eigenen Stadion die klar bessere Mannschaft. Einziges Manko des Aufsteigers war die Chancenverwertung, anders als in der Vorwoche in Mengen. Schon in der ersten Halbzeit hatte Leutkirch drei dicke Chancen.

Die beste Gelegenheit bot sich den Leutkirchern, als sie kurz vor der Pause aber nur die Latte trafen.

Im zweiten Durchgang schien sich das dann zu rächen. Mit der aus Sicht der Leutkicher Berichterstatter einzigen Chancen der ganzen Begegnung ging der FC Ostrach nach rund einer Stunde durch Andreas Zimmermann in Führung (62.).

Der FC Leutkirch gab sich aber nicht auf. Die Allgäuer kämpften – und sie belohnten sich kurz vor Schluss. Die Nachspielzeit war bereits angebrochen, als Felix Hoff mit seinem Treffer zum 1:1 für großen Jubel sorgte.

Weiter geht es für den FC Ostrach bereits am kommenden Freitag. Dann empfangen die Zebras das punktelose Tabellenschlusslicht SG Kißlegg.

Gegen die nächste Mannschaft aus dem Allgäu, ebenfalls ein Aufsteiger, soll es dann keine „Aufbauhilfe Ost“ geben,