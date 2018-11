Ostrach lässt Weiler spielen

Eine deutliche 1:4-Niederlage (Halbzeit: 1:3) hat der FC Ostrach am Samstag in der Landesliga zu Hause gegen den FV Rot-Weiß Weiler hinnehmen müssen. Dabei zeigte sich das Team des Trainergespanns Timo Reutter/Christian Söllner in vielen Phasen zu passiv und ließ die gut und souverän spielenden Gäste gewähren. „Das war unser schlechtestes Saisonspiel nach der Partie gegen Straßberg“, zog Timo Reutter auch ein entsprechendes Fazit nach der Partie.

Dabei beginnt die Partie eigentlich ganz gut für den FC Ostrach. Die erste Chance hat Samuel Guglielmo, den das Trainerteam ganz nach vorne beordert hat, doch der Youngster trifft den Ball nicht richtig (10.). Knapp zehn Minuten später hat Guglielmo die nächste Gelegenheit, nach einem Steilpass in die Tiefe, doch wieder trifft er den Ball nicht richtig, Hane im Weiler Tor lenkt die Kugel zur Ecke (22.). Diese tritt Markus Gipson. Hane macht keine allzu gute Figur und kommt im Fünfmeterraum nicht an den Ball gegen zwei Ostracher, die zum Kopfball hochsteigen. Michel drückt das Leder nach einem Gestocher über die Linie - 1:0 (23.). Doch das Tor gibt Ostrach keine Sicherheit, das Spiel plätschert vor sich hin. Weiler findet als erstes den Faden wieder. Nach einer Ecke durch Schramm stehen gleich drei Ostracher zu passiv um Hehle herum. Der lässt sich nicht zweimal bitten und trifft am kurzen Pfosten aus rund sieben Metern per Direktabnahme zum 1:1 (28.). Weiler kommt auf Betriebstemperatur und Ostrach fällt nach vorne überhaupt nichts ein, viele erste Bälle sind weg, auch weil vor allem Wucherer in der Weiler Deckung alles wegputzt. Eher aus Verlegenheit kommt Luib frei zum Schuss, jagt das Leder aber knapp vorbei (30.). Nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld - auch das ein Zeichen mangelnder Aggressivität der Ostracher, dass Weiler aus 30 Metern so frei flanken darf - köpft Snelinski völlig freistehend ein - 1:2 (35.). Nach einer Kombination über Schiemann, Michel und Luib steht dieser aussichtsreich vor dem Tor, schlägt aber ein „Luftloch“ (43.). Quasi als Bestrafung erhöht Andreas Reichart nach Vorlage von Hehle auf 3:1 für die Gäste (45.). Die kalte Dusche zur Pause.

Nach der Pause bringen Reutter und Söllner Zimmermann, der das Offensivspiel beleben soll, und Riegger. Riegger rückt in die Fünferkette, Yannick Ender geht ins Mittelfeld, wo der Neuzugang aus Bad Saulgau auch Akzente setzen kann. In der Folge hat Ostrach seine beste Phase in der zweiten Halbzeit - und seine beste Chance. Nach einer Flanke von Ender über die Abwehr hinweg behindern sich Michel und Gipson aber gegenseitig, Gipson kommt zwar zum Abschluss, doch Hane reagiert glänzend (54.).

Nur eine Minute später gibt es den selbst- und hausgemachten Knock-Out für Ostrach. Löffler spielt den Ball in die Mitte, kriegt ihn gleich wieder, findet angesichts einer etwas passiven Ostracher Mannschaft keine Anspielstation. Anstatt ihn Richtung Tribüne zu dreschen, verliert er das Leder gegen Hehle, der den Ball ins leere Tor schlenzt (55.). Ostrach lässt die Köpfe hängen, zeigt einzig beim Reklamieren eine gewisse Aggressivität und sieht mehrfach Gelb. Weiler verpasst es nun, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Stadelmann lässt im Mittelfeld Hornstein ins Leere laufen, bricht durch und läuft alleine auf Löffler zu, doch der zeigt seine Qualitäten im Eins-gegen-eins und klaut dem Weiler Topstürmer den Ball vom Fuß (70.).

Jürgen Kopfsguter, Trainer des FV RW Weiler: „Wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen, aber dann haben wir eine sehr ordentliche restliche erste Halbzeit gespielt und - das muss man auch sagen - zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht - vor allem das 3:1. Nach der Pause hatten wir Glück, dass wir nicht das 2:3 gekriegt haben. Kompliment an unseren Torwart, der glänzend reagiert hat. Am Ende hatten wir Chancen, das Ergebnis höher zu schrauben. Ich bin aber sehr zufrieden.“

Timo Reutter, Trainer des FC Ostrach: „Das war unser schlechtestes Saisonspiel nach der Partie gegen Straßberg. Wir haben nach 20 Minuten aufgehört Fußball zu spielen. Wenn du so naiv spielst, ohne Aggressivität, musst du doch nicht wundern. So etwas regt mich auf.

Christian Söllner, Trainer des FC Ostrach: „Wir sind enttäuscht, weil wir wieder in einem Heiomspiel eine schlechte Leistung gezeigt haben.“