Ostrach ist gegen Weiler chancenlos

Der FC Ostrach hat am Samstag gegen den FV Rot-Weiß Weiler in der Fußball-Landesliga, Staffel 4 mit 0:2 (0:1) verloren und bleibt mitten im Abstiegskampf. Weiler verpasste es, früh für die Entscheidung zu sorgen, auch weil der beste Ostracher an diesem Nachmittag mit Thomas Löffler im FCO-Tor stand.

Trotzdem: Ostrach hatte Glück, nicht schon in der Halbzeit aussichtslos in Rückstand geraten zu sein. Nach einer 20-minütigen Abtastphase, in der die Zebras auf Augenhöhe mit den Weilern zu sein schienen, gewann Weiler die Oberhand. Nach einer Viertelstunde forderten einige Ostracher nach einem vermeintlichen Handspiel im Strafraum der Weiler Elfmeter, doch vergeblich. Der Bruch im Ostracher Spiel ereignete sich als sich Eugen Michel nach einem Zweikampf an der Seitenauslinie an den Oberschenkel griff und verletzt raus musste. Für Michel kam Ladislav Varady, doch er konnte einen der wenigen Ostracher, die seit Monaten auf konstant gutem Niveau spielen, nicht ersetzen (23.). Es dauerte nur weitere zehn Minuten, ehe sich die Überlegenheit Weilers in Zahlen niederschlug. Nach einer Ecke kam der Ball zum freistehenden Lovakovic, der aus 15 Metern volley draufhielt und Thomas Löffler im Tor keine Chance ließ (34.). Nun hatte es Ostrach Torhüter Thomas Löffler, Markus Gipson und Fabian Riegger zu verdanken, dass es beim 1:0 blieb. Gipson und Riegger retteten bis zur Pause jeweils auf der Linie, Löffler riskierte einige Male Kopf und Kragen.

Am Einbahnstraßenfußball änderte sich auch in Halbzeit zwei nicht viel. Ostrach eroberte zwar einige Male die Bälle im Mittelfeld, verlor sie dann aber gleich wieder zu schnell. Zum Glück hielt Thomas Löffler seine „Zebras“ im Spiel. Einmal hatte Ostrach Glück, dass Schiedsrichter Hendriß ein Kopfballtor von Weilers Routinier Paturzo aberkannte.