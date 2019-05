Ostrach ist Derbysieger

In einem Nachholspiel der Landesliga, Staffel 4 hat am Mai feiertag der FC Ostrach den FC Mengen mit 2:1 (Halbzeit: 1:1) vor einer wahren Rekordkulisse besiegt. 1000 zahlende Zuschauer sahen die Partie im Ostracher Buchbühlstadion und am Ende einen verdienten Sieger, der die Partie dank der besseren taktischen Marschroute und der größeren Cleverness für sich entschied. Für Ostrach war es der zweite Sieg gegen den FC Mengen in dieser Saison nach dem 3:1-Erfolg im Spiel der Hinrunde.

Die beiden Derbykontrahenten beginnen die Partie ohne langes Abtasten. Im Anschluss an ein Foul in rund 20 Metern Entfernung zum Ostracher Tor darf der Ex-Ostracher in Schwarz und Gelb, Alexander Klotz, ein erstes Mal ran, doch er setzt den Schuss zu hoch an (6.). Keine Gefahr für das Tor von Thomas Löffler. Für die sorgt Ostrach schon selbst. Gleich mehrfach wandelt der FC Ostrach beim Versuch, von hinten raus zu spielen, an der Risikogrenze - oder überschreitet sie. Beim ersten Mal geht es noch gut. Johannes Irmler findet im Spielaufbau keine Anspielstation, will den Ball zurückspielen, übersieht dabei aber, dass Thomas Löffler recht weit und nicht gerade zentral vorm Tor steht. Irmler spielt das Leder flach zurück. Löffler erreicht mit Mühe den Ball und klärt ihn vor dem heranstürmenden Mengener Tobias Nörz (12.). Aus der Ecke resultiert die bis dahin beste Szene der Mengener. Kopfball Anton Hartock, doch Löffler kratzt den Ball aus der oberen linken Torecke (12.).

Beim zweiten Mal geht das Geplänkel vor dem Ostracher Strafraum nicht gut. Dieses Mal will Thomas Löffler den Ball auf Johannes Irmler passen, Patrick Klotz spritzt dazwischen, legt den Ball über halblinks nach vorne und passt quer auf den völlig frei stehenden Pierre Hartl. Ausgerechnet der Ex-Ostracher trifft aus etwa fünf Metern zur Mengener Führung - 0:1 (13.). Doch Mengens Fluss wird jäh unterbrochen. Nur drei Minuten nach der Gästeführung tritt Gabriel Fischer von rechts einen Eckball scharf mit links vors Tor, Andreas Zimmermann gewinnt das Kopfballduell und das Leder senkt sich ins lange Eck (16.). Die 1000 Zuschauer sind spürbar begeistert, was ihnen die beiden Mannschaften bis zu diesem Zeitpunkt bieten.

Dann bedient der auf der linken Angriffsseite in der ersten Halbzeit enorm lauffreudige Tobias Nörz Alexander Klotz - vorbei (25.). Doch auch auf der Gegenseite weiß die linke Seite mit Tenshi Kleiner und vor allem dem an diesem Tag laufstarken, unermüdlich rackernden Gabriel Fischer zu gefallen. Zum Ostracher Leidwesen hat Gabriel Fischer dann Pech mit einem Kopfball, der knapp vorbeigeht (40.).

Varady sorgt für die Entscheidung

In den zweiten Durchgang startet der FC Mengen mit einer personellen Veränderung. Pierre Hartl geht, Maxi Stumpp kommt, soll Druck über die Außen machen, auch weil Mengen durch die massierte Fünferkette auf direktem Weg nicht durchkommt. Manuel Frommeld kommt nun mehr über die Mitte, mit dem an diesem Nachmittag blassen Alexander Klotz, den die Ostracher Deckung gut im Griff hat. In Person von Yannick Ender, Fabian Riegger, an diesem Nachmittag glänzender Organisator einer vor allem in der zweiten Halbzeit starken Abwehr, und Johannes Irmler und Co. nehmen den erfolgreichsten Mengener Angreifer sehr gut aus dem Spiel. Die erste gute Chance im zweiten Abschnitt gehört dem FC Ostrach. Nach einem Ballgewinn von Gipson im Mittelfeld kommt das Leder zu Andreas Zimmermann, doch der setzt seinen Schuss etwas zu hoch an (56.). Der Schuss läutet die entscheidende Phase im Spiel ein. Nach einem diagonalen Ball verteidigt Mengen die Szene nicht gut, Ladislav Varady kommt frei zum Abschluss und trifft zur Ostracher Führung (59.). Nur zwei Minuten später verpasst Ostrach die Vorentscheidung. Der zurückgeeilte Patrick Klotz verliert das Laufduell gegen Andreas Zimmermann, stochert gegen Zimmermann, der fällt, Elfmeter. Doch Dominic Merk im Mengener Tor zeigt, dass er ein Meister seines Fachs ist und pariert den halbhoch geschossenen Elfmeter von Markus Gipson (61.).

Dann geht Alex Klotz nach einem kurzen Wortwechsel mit seinem Trainer Miroslav Topalusic, den dieser wohl nur halblustig findet. Dennis Ivanesic kommt, auch um bei Offensivstandards eine Chance bei hohen Bällen zu haben (63.). Topalusic krempelt seine Elf ein weiteres Mal um, beordert Ivanesic in die Viererkette, an seinen angestammten Platz, Daniel Wolfert ins Mittelfeld und Patrick Klotz nach vorne. Und: Der genesene Ivanesic gewinnt gleich mal das erste Kopfballduell im FCO-Strafraum. Ostrach verpasst es in dieser Phase, einen seiner Konter sauber zu Ende zu spielen. Mengen selbst hat nur noch eine echte Chance, als Löffler gegen den eingewechselten Stumpp in höchster Not rettet (75.). Aufregung in einem sonst fairen Spiel gibt es in der Nachspielzeit: Nach einer Szene im Ostracher Strafraum, einem Zweikampf zwischen Luke Ender und Tobias Nörz, fordert Mengen Elfmeter. Schiedsrichter Grieser lässt weiterspielen (90. +3) und pfeift wenig später ab.