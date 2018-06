Ostrach II erreicht Qualifikation

Ganz kurz nur wankte Ostrach II am Samstagnachmittag. Als Michael Buttlinger in der 31. Minute das 2:2 im Spiel Ölkofens gegen Ostrach II erzielte und zeitgleich Fleischwangen in Altshausen II führte, drohte Ostrach II aus der Qualifikation zur Relegation zu kippen, doch nur vier Minuten nach dem Ausgleich in Ölkofen brachte Tim-Alexander Strobel sein Team wieder auf die Siegerstraße. In der ersten Runde der Qualifikation zur Relegation am Freitag, 18.30 (Austragungsort ist das Sportgelände in Bingen) trifft der FC Ostrach II nun auf die SGM Schmeien/Sigmaringen II. Der Sieger dieser Partie trifft dann eine Woche später auf den FC Krauchenwies/Hausen II.

SV Ölkofen - FC Ostrach II 2:6 (2:3). - Tore: 0:1 Michael Arnold (3.), 0:2 Frederik Benz (18.), 1:2 Julian Stemmer (29.), 2:2 Michael Buttlinger (31.), 2:3 Tim-Alexander Strobel (35.), 2:4 Louis Eberle (48.), 2:5 Frederik Benz (60.), 2:6 M. Arnold (67.).

SG Kanzach/Bad Buchau II - SV Herbertingen 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Mathias Fischer (19.), 2:0, 3:0 Lukas Schuster (77./80.).

FV Bad Schussenried II - SV Oggelshausen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Christian Gnannt (36.), 0:2 Tizian Baur (41.), 0:3 Eigentor (56.), 0:4 Christian Gnannt (85.).

FV Altshausen II - SV Fleischwangen 0:4 (0:1). - Tore: 0:1, 0:2 Sandro Scheck (15./49.), 0:3 Steffen Kansy (74.), 0:4 Sandro Scheck (85.).

SF Hundersingen II - SV Hoßkich 1:7 (0:2). - Tore: 0:1 Yann Breitenbücher (44.), 0:2, 0:3 Sebastian Halder (45./62.), 1:3 Ronny Galler (48.), 1:4 Sebastian Halder (70.), 1:5 Alexander Müller (83.), 1:6 Bülent Alkan (86.), 1:7 Sebastian Halder (88.).

SV Hohentengen II - SGM TSV Rulfingen/FC Blochingen II 3:0 (0:0). - Tore: 1:0 Stephan Schelegel (54.), 2:0 Nicolai Teufel (80.), 3:0 Thomas Bergmann (90. +3). (mac)