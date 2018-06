Ostrach II dreht einen 0:2-Rückstand zum 3:2-Sieg

Der FC Ostrach II trifft im Relegationsfinale um den Einzug in die Kreisliga A 2, am kommenden Freitag, 18.30 Uhr, in Hohentengen, auf den FC Krauchenwies/Hausen II. Im Vergleich der zwei B-Liga-Zweiten der Kreisliga B 3 und der Kreisliga B 4 setzte sich der FC Ostrach am Freitagabend in Bingen gegen die SGM SV Schmeien/SV Sigmaringen mit 3:2 (0:2) durch und machte dabei im zweiten Abschnitt einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand wett.

Der FC Ostrach II hat den besseren Start in die Partie. Nach 54 Sekunden taucht Luis Eberle über rechts vor dem Kasten von Stauß auf, doch der Schmeiener Torwart hält. Nur eine Minute später geht Eberle über die links durch, nun klärt Hanner auf der Linie (2.). Schmeien braucht 20 Minuten Anlauf, ehe Spielertrainer De Vito den Ostracher Torhüter Alexander Ruess prüft - kein Problem (19.). Vier Minuten später gibt es einen Vorstoß der Ostracher über die rechte Seite, Eberle bedient Benz, doch der Schuss wird von Hanner geblockt (23.). Zwei Minuten später fällt der bis zu diesem Zeitpunkt unverdiente Führungstreffer für die Spielgemeinschaft. Anton Sachnuger spielt Sven Beck frei, die Ostracher Abwehr ist zu weit aufgerückt und Beck lässt Ruess mit einem Schuss ins lange Eck keine Chance - 0:1 (25.). Nur neun Minuten später gibt es die nächste kalte Dusche für die Ostracher. Adrian Tokarek wird auf die Reise geschickt, setzt sich im Eins-gegen-eins durch und lässt Ruess mit einem Schuss ins lange Eck keine Chance - 0:2 (34.). Ostrach II kann sich in diesem Moment nichts dafür kaufen, dass es die bessere Mannschaft ist. Die SGM sorgt immer wieder über Beck und De Vito für Entlastung.

Heinzle besorgt die Führung

Doch wer glaubt, der FC Ostrach II müsse in der zweiten Halbzeit seinem enormen Tempo unter sommerlichen Verhältnissen Tribut zollen, der sieht sich getäuscht. Ostrach bestimmt weiter das Spiel. Und das mit Erfolg. Gregor Knäpple erzielt nach einem Zauberpass von Nicolai Münsch, in die Schnittstelle der Abwehr, den Anschlusstreffer (49.). Der FC Ostrach II drängt nun auf den Ausgleich, Schmeien wehrt sich gegen die Angriffe der Ostracher aber wacker. Bis zur 66. Minute: Ein langer Ball kommt aus dem Ostracher Mittelfeld in die Spitze, der eingewechselte Stefan Andelfinger legt ab auf Freddy Benz, der den Ausgleich erzielt (66.). Schmeien ist nun stehend k.o., Ostrach will die Partie entscheiden und erzielt die verdiente Führung. Nach dem achten Eckball der Ostracher, die auch diese Wertung gewinnen, kommt David Heinzle frei zum Kopfball und trifft wuchtig zur FCO-Führung - 3:2 (69.). Die beste Chance zum Ausgleich hat die Spielgemeinschaft in der absoluten Schlussphase. Nach einer Vollversammlung im Ostracher Strafraum, bei der auch Schmeiens Torwart Stauß mitmischt, geht der Ball gleich zweimal an die Latte des FCO-II-Gehäuses, ehe die Hintermannschaft der „Zebras“ klären kann. Dann pfeift der starke Schiedsrichter Jannik Schönle (Rottenacker) die Partie ab, zum verdienten Sieg des FC Ostrach II.