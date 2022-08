Ostrach fehlen Kleinigkeiten zum ersten Saisonsieg

Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Der FC Ostrach hat am Samstag beim TSV Trillfingen auf der Alb ein 1:1 (1:0) erzielt und dabei ein besseres Ergebnis, sprich drei Punkte, vergeben.

„Nein. Das war sicher nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, sagte Ostrachs Trainer Alexander Fischer in der Rückschau der Partie am Sonntagnachmittag. „Es war so ein Spiel, in dem du Chancen hast, die nicht machst und dann am Ende halt das Gegentor kriegst“, sagte Fischer, der erneut seine Anfangsformation verändern musste und dem nur zwölf Spieler zur Verfügung standen. „Natürlich waren die Bedingungen schwierig, es war schwül, den es hatte auf der Alb nicht geregnet, der Boden war knochentrocken, aber...“

Ostrach startete eigentlich gut in die Partie, hatte mehr vom Spiel, stand kompakt und ging nach einer Viertelstunde und einem schönen Angriff in Führung. Nach einem Ostracher Vorsoß über die Außen kam der Ball zum im Rückraum postierten Markus Schöb, der aus elf, zwölf Metern abschloss und die Zebras in Führung brachte (15.). In der Folge hatte Ostrach mehr vom Spiel, stand gut, war gut organisiert, machte eben nur seine Chancen nicht.

„Es war dann eine Verkettung von mehreren Dingen. Einige falsche Entscheidungen, einige Ungenauigkeiten“, so Fischer. Nach rund einer Stunde hatte Serdar Yazici die dickste Möglichkeit zum 2:0 bis zu diesem Zeitpunkt. Es wäre wohl die Entscheidung gewesen, doch er scheiterte im Eins-gegen-eins an Trillfingens Schlussmann (60.). Und so mussten die Ostracher nach 65 Minuten den Ausgleich hinnehmen. Nach einem Ostracher Angriff kam der Abwurf von Torwart Krause schnell nach vorne, die Gastgeber fuhren den Angriff und Spielertrainer Söll versenkte die Kugel, die noch abgefälscht war, im Netz (65.).

Auch in der Folge hatte Ostrach die besseren Gelegenheiten, mehr vom Spiel - und zweimal landete der Ball noch am Aluminium. Zunächst traf Rene Zimmermann den Pfosten (70.), dann ging der Ball nach einer Ecke an der Latte. Nach einem verlängerten Eckstoß flog der Ball Richtung Torlinie. Dort stand Adrian Eberle eigentlich goldrichtig, doch Eberle konnte gar nicht so schnell reagieren und der Ball landete vom Oberschenkel Eberles an der Latte (78.).

Am kommenden Sonntag, 28. August empfängt der FC Ostrach nun den TSV Eschach.