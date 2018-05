Ostrach: Eine neue Hoffnung

Der FC Ostrach hat sich am Mittwochabend, im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga zurückgemeldet. Mit 3:1 (1:0) feierten die Zebras einen wichtigen Sieg beim direkten Konkurrenten TSG Ehingen und schafften den Anschluss ans untere Mittelfeld der Tabelle. Den Ehingern fehlen zum rettenden Ufer fünf Spiele vor Saisonende drei Punkte.

Ostrach nahm dabei drei wichtige Punkte mit nach Hause und schöpft so - bei fünf noch ausstehenden Spielen - neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. In den nun verbleibenden Spielen gegen den FV Altheim, zu Hause gegen Olympia Laupheim am Yokohama-Cup-Samstagabend und dann in Eschach sowie zu Hause gegen Heimenkirch und Oberzell kann Ostrach den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen.

Der Gegner aus Ehingen hatte am Mittwochabend exakt fünf ordentliche Minuten, bevor Ostrach die TSG auskonterte. Ostrachs Simon Fischer schloss diesen schnellen Gegenstoß zur Gästeführung ab (6.). Was dann folgte, hatte zumindest auf Ehinger Seite wenig mit Landesliga-Fußball zu tun. Ein Fehlpass jagte den anderen, ein Spielaufbau fand nicht statt und wenn sich die TSG Ehingen nach vorne wagte, dann mit langen Bällen, die im Niemandsland versandeten. Keine einzige Torchance erspielte sich die Mannschaft von Roland Schlecker während der ersten 45 Minuten.

Schon zur Pause sah man viele ratlose Gesichter im Stadion stehen, die aber alle die Hoffnung auf eine gute zweite Halbzeit hatten, gut gelaunte Gesichter gab es nur auf Seiten der Gäste. Auch nach dem Wechsel das gleiche Spiel. Ostrach verwaltete, die TSG Ehingen wollte zwar, konnte aber einfach nicht. In der 59. Minute folgte dann auch schon die Vorentscheidung, als Kai Schmid Ostrachs Andreas Zimmermann im Strafraum zu Fall brachte und der sehr gut pfeifende Schiedsrichter Stefan Fimpel zurecht auf den Punkt zeigte. Das 2:0 für Ostrach durch den Elferschützen Eugen Michel war Formsache.

Eisele verwandelt Freistoß

Ehingens Trainer Roland Schlecker ordnete danach volle Offensive an und hatte mit Julian Guther, Narciso Filho, Valentin Gombold und Raphael Ulrich auch ordentlich Offensivpower auf den Platz. Doch bis auf einen Schuss von Raphael Ulrich (67.) kamen auch dann kaum gefährliche Aktionen seitens der Ehinger. Das 0:3 resultierte aus einem Freistoß von Michael Eisele. Sein Ball sprang im Ehinger Sechzehner auf und über TSG-Schlussmann Patrick Vonnier ins Tor (70.). Das 1:3 durch Cini diente nur der Statistik (87.).

„Das frühe Führungstor hat uns natürlich in die Karten gespielt. Ehingen hat danach quasi keine Torchance mehr gehabt“, sagte Ostrachs Trainer Timo Reutter, der froh darüber ist, gegen die TSG den Negativlauf beendet zu haben. Mittendrin in solch einem negativen Lauf stecken die Ehinger.

„Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken. Noch ist nichts verloren“, erklärte Roland Schlecker. „Mit so vielen Fehlpässen und Ballverlusten wird es natürlich schwierig. Wir waren oft zu hastig und haben mit zu wenig Selbstvertrauen gespielt. In der zweiten Hälfte hat uns dann der Mut gefehlt“, sagte der Ehinger Trainer weiter.