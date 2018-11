Ostrach übersteht die Schlussphase in Unterzahl

Der FC Ostrach und der SV Kehlen haben sich in einem Spiel der Fußball-Landesliga am Samstag im Büchbühlstadion mit einem leistungsgerechten, torlosen Unentschieden getrennt. Beiden Teams gelang es nicht, aus den wenigen Chancen ein Tor zu erzielen.

Von Anpfiff weg entwickelte sich ein eher langweilige Partie. Viel spielte sich im Mittelfeld ab. Beide leisteten sich viele Fehlpässe, sodass Torchancen eher zufällig entstanden. So wie in der 12 Minute, als Tenshi kleiner am Boden liegend auf der rechten Seite angeschossen wurde. Der Ball kam zu Benedikt Böning, der den Ball aber in zwölf Metern Torentfernung nicht richtig traf und weit über das Tor zielte. Dem Ostracher Spiel war anzumerken, dass Mittelfeldstratege Markus Gipson fehlte. Aber auch auf der Gegenseite war Böning auf sich alleine gestellt: Jonas Klawitter fehlte ebenfalls.

Kurz vor der Pause herrschte Aufregung auf Ostracher Seite. Christian Luib steckte schön zu Andreas Zimmermann durch. Zimmermann wurde aus Ostracher Sicht im Strafraum zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter entschied sofort auf Elfmeter, doch sein Linienrichter zeigte eine Abseitsstellung an. Aus Ostracher Sicht eine zweifelhafte Entscheidung - nicht die einzige an diesem Nachmittag.

In der Pause fanden die Trainer anscheinend die richtigen Worte. Das Spiel wurde besser. Ladislav Varady prüfte mit einem schönen Schuss SVK-Torhüter Erkan Ünal. Auch beim Nachschuss von Samuel Guglielmo war Ünal mit den Fingerspitzen dran. Beide Teams wurden nun aktiver. Johannes Beier prüfte per Kopf FCO-Torhüter Thomas Löffler - kein Problem (58.). Im Gegenzug hatte Ostrach die wohl beste Chance: Andreas Zimmermann spielte schön auf Guglielmo, der alleine vor dem Kehlener Tor, doch wieder hieß der Sieger Ünal (60.). Beide Teams drängten nun auf das siegbringende Tor. Die Abwehrreihen waren gefordert.

Die FCO-Bemühungen fanden ein erstes Ende als Schiedsrichter Alex Wintermantel den Ostracher Ladislav Varady, nach einem Foul im Mittelfeld mit Gelb-Rot vom Platz schickte. Ein Plazverweis, den man geben kann, aber nicht muss. Gelb hatte Varady wegen angeblichen Ballwegschlagens kassierte. Nur wenig später mussten beide Ostracher Trainer, zunächst Christian Söllner, dann Timo Reutter den Platz verlassen.

Nun drückte die Steinmassl-Elf die Buchühlkicker in die Defensive. Ostrach verlor den Ball in der Vorwärtsbewegung, David Bernhard schloss ab, aber der Ball ging knapp am Tor vorbei (81.). Mehr fiel den Gästen auch nicht mehr ein. Auf der Gegenseite verfehlte der eingewechselte Agim Rahmani ebenfalls nur knapp sein Ziel (86.) Die letzte Möglichkeit besaß der Tabellenfünfte. In der Nachspielzeit rettete Luib nach einem Eckball für seinen geschlagenen Torhüter auf der Linie.

Christian Söllner, Trainer des FC Ostrach: „Ich bin mit der gezeigten Leistung eigentlich zufrieden. Mit ein wenig Glück gewinnen wir, aber wenn es schlecht läuft, gehen wir ohne Punkte vom Platz. Zu der Schiedsrichterleistung sage ich heute nichts mehr.“ (ms)