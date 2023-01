Osmakowski-Miller will Bürgermeister von Bad Saulgau werden

Die Bewerbungsfrist hat noch nicht einmal begonnen, da gibt es schon den ersten Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Bad Saulgau im Herbst dieses Jahres. Raphael Osmakowski-Miller aus Bad Saulgau wirft seinen Hut in den Ring. Amtierende Bürgermeisterin der größten Stadt im Landkreis Sigmaringen ist seit 2008 Doris Schröter.

Wenn du Menschen für etwas begeistern willst, musst du selbst für eine Sache brennen. Raphael Osmakowski-Miller

Schon im vergangenen Jahr kursierten Gerüchte, dass Osmakowski-Miller für das Amt des Bürgermeisters kandidieren würde. Doch der 52-Jährige ließ sich nicht in die Karten schauen – auch nicht als Zunftmeister der Dorauszunft Saulgau in der Martinisitzung im Hotel Kleber Post, als die 2023 anstehende Bürgermeisterwahl thematisiert wurde.

Doch nun, kurz vor dem Neujahrsempfang am 8. Januar im Stadtforum, gibt er bekannt, dass er sich bewerben wird. „Ich wollte diesen Spekulationen ein Ende machen. Die Bürger sollen wissen, dass ich bereit bin, für sie zu arbeiten“, sagt Osmakowski-Miller.

Austritt aus der CDU

Für den in Bad Saulgau gebürtigen und aufgewachsenen Osmakowski-Miller sei die Kommunalpolitik seine Leidenschaft. 1999 wollte er Bürgermeister von Boms werden. Es fehlten ihm am Ende zwölf Stimmen. 2006 war er Bürgermeisterkandidat in Ostrach, scheiterte aber kläglich.

2011 versuchte er erneut sein Glück, wurde im dritten Anlauf zum ehrenamtlichen Bürgermeister von Beuron – der kleinsten Gemeinde im Landkreis Sigmaringen – gewählt und 2019 im Amt bestätigt. Den Gemeinderat von Beuron informierte er in der letzten Sitzung 2022 über seine Kandidatur. „Sie haben Verständnis dafür, wollen mich aber ungern als Bürgermeister verlieren.“

2020 kandidierte er für die CDU als Landtagskandidat, verlor aber mit 33 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen Klaus Burger. Ein Jahr später schied Osmakowski-Miller nach langjähriger Mitgliedschaft auf eigenen Wunsch aus der CDU aus, für die er von 1999 bis 2015 im Bad Saulgauer Gemeinderat saß. Bei der Bürgermeisterwahl in Bad Saulgau tritt er demnach als unabhängiger Kandidat an.

266 Stimmen

Bei der Bad Saulgauer Bürgermeisterwahl vor acht Jahren erhielt der hauptberufliche Polizeihauptkommissar des Polizeireviers Bad Saulgau 266 Stimmen, obwohl er gar nicht auf der Liste stand. Kandidieren wollte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. „Damals war ich noch nicht so weit. Mittlerweile habe ich viele Erfahrungen gesammelt und mein Netzwerk ausgebaut“, so Osmakowski-Miller.

Bad Saulgau und seine Menschen sind meine große Liebe. Raphael Osmakowski-Miller

In den vergangenen Wochen und Monaten führte er zahlreiche Gespräche mit Bürgern, Vereinsvertretern und Unternehmern. „Das waren durchweg positive Rückmeldungen.“ Nach zwölf Jahren als Bürgermeister von Beuron traue er sich diesen Schritt in seiner Heimatstadt nun zu. „Ich liebe diese Stadt wie kaum ein anderer. Egal, was ich in meinem Leben bisher in Bad Saulgau bewegen durfte, es bewegte sich immer in die richtige Richtung.“

Mit Volleyballern in die 1. Bundesliga

Osmakowski-Miller nennt als Beispiele den Aufstieg mit den Volleyballern des TSV Bad Saulgau in die 1. Bundesliga oder die Dorauszunft, mit der er es geschafft habe, wieder für alle Menschen eine schöne Fasnet zu gestalten.

„Bad Saulgau und seine Menschen sind meine große Liebe. Nachdem ich auch das Rüstzeug hierfür in den letzten Jahren gelernt habe, besitze ich die besten Voraussetzungen für dieses Amt“, so Osmakowski-Miller, der sich selbst als hartnäckig und emotional charakterisiert. „Wenn du Menschen für etwas begeistern willst, musst du selbst für eine Sache brennen“, sagt der verheiratete Familienvater von zwei Kindern – Luis (19) und Maren (16).

Naturfreibad und Jugendgemeinderat

Obwohl die Wahl erst in zehn Monaten stattfindet, formuliert Osmakowski-Miller schon einige seine Ziele. „Mein Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren zwei Hausärzte mit ansprechendem und günstigem Praxisangebot in der Kernstadt anzusiedeln.

Nur durch positive Anreize und einen stark engagierten Bürgermeister werden wir es schaffen, dieses Ziel zu erreichen.“ Ein besonderer Wunsch von ihm ist ein Naturfreibad beim Hallenbad. „Ich möchte, dass die Familien auch aus ökologischen Gründen in Bad Saulgau bleiben und sich nicht ins Auto setzen müssen, um zum Schwimmen zu fahren.“

Sollte er gewählt werden, will er bereits im Jahr 2024 einen Jugendgemeinderat einrichten. Um diese Ziele zu erreichen, will er den Dienstleistungsgedanken im Rathaus verfestigen und die Verfahren beschleunigen. „Eine Stadtverwaltung ist deutlich schlagkräftiger, wenn alle Beteiligten in der Verwaltung am gleichen Ende des Seils ziehen.“

Sein Berufswunsch als Kind

Beim Neujahresempfang am Sonntag sitzt der erste Bürgermeisterkandidat unter den Zuhörern und wartet gespannt darauf, ob Doris Schröter für eine dritte Amtsperiode kandidieren wird.

Wie auch immer Schröters Entscheidung ausfallen wird – „jetzt mache ich keinen Rückzieher mehr“, so Osmakowski-Miller. Er ist fest entschlossen, Bürgermeister von Bad Saulgau werden – so wie er als Viertklässler seinem Lehrer auf die Frage geantwortet hatte, was er denn als Erwachsener beruflich machen wolle.