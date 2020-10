Organist der Notre-Dame spielt in Bad Saulgau

Der Titularorganist der Kathedrale von Notre-Dame in Paris, Vincent Dubois spielt am Sonntag, 1. November, vor Publikum auf der großen Klais-Orgel in der Stadtpfarrkirche St. Johannes Baptist Bad Saulgau. Auf dem Programm zum 40-jährigen Orgeljubiläum der Klais-Orgel stehen überwiegend symphonische Orgelwerke der französischen Orgelkomponisten Saint-Saens, Franck, Vierne, Dupré, Litaize und Escaich. Zum Abschluss erklingt in französischer Tradition eine Improvisation. „Ein grandioses Programm, bei dem nicht nur im Finale von Louis Viernes Sechster Orgelsinfonie mit seinen geradezu atemberaubenden Pedalkaskaden die Virtuosität des Titularorganisten zu hören sein wird“, heißt es in der Einladung. „Ein wahres Highlight, dass Vincent Dubois, ein Organist von Weltrang in Bad Saulgau konzertiert. Das Bad Saulgauer Konzertpublikum darf sich auf Orgelklänge freuen, die sonst in Notre-Dame in Paris gehört werden können.“

Vincent Dubois ist mehrfacher internationaler Orgelwettbewerbspreisträger und konzertiert weltweit in Europa, den USA, Kanada und Asien, unter anderm im Wiener Musikverein und Konzerthaus, der Spivey Hall in Atlanta, der Disney Hall in Los Angeles, der Suntory Hall in Tokio oder wie zuletzt im Februar in der Hamburger Elbphilharmonie. Er leitet das Conservatoire und die Académie Supérieure de Musique in Straßburg und ist Professor für Orgelliteratur an den Musikhochschulen in Freiburg im Breisgau und Saarbrücken. Am 18. Januar 2016 wurde Vincent Dubois zum Titularorganisten der Kathedrale Notre-Dame in Paris berufen und ist damit Nachfolger legendärer Organisten wie Louis Vierne, Marcel Dupré oder Pierre Cochereau an der dortigen monumentalen Hauptorgel, die aufgrund des Brandes der Kathedrale im April 2019 voraussichtlich in den kommenden Jahren nicht gespielt werden kann, jedoch wie durch ein Wunder fast unbeschadet blieb.

Einlass zum Konzert ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mit einer Spende unterstützen die Besucher die Realisierung der Bad Saulgauer Orgelkonzerte. Das Einhalten des Hygienekonzeptes der St. Johannes-Kirche ist obligatorisch.