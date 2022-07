Orchesterkonzert der Städtischen Musikschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein gemeinsames Orchesterkonzert von Piccolini, Streich- und Jugendblasorchester setzte am Abend im Oberamteihof einen stimmungsvollen Abschluss des Tages für junge Musiker der Städtischen Musikschule Bad Saulgau. Festivalatmosphäre kam insbesondere bei dem von allen Bläsern und Streichern gemeinsam musizierten Klassiker „Music“ von John Miles auf. Zuvor bot sich einen ganzen Vormittag lang interessierten Familien mit ihren Kindern die Möglichkeit, in den Unterrichtsräumen der Musikschule im Alten Kloster sowie in der Oberamtei alle Instrumente, die an der Städtischen Musikschule unterrichtet werden kennenzulernen und auszuprobieren. Die Lehrkräfte der Städtischen Musikschule standen den Familien dabei mit Rat und Tat zur Seite. Beide Veranstaltungen und auch die kleinen Konzerte erfreuten sich großen Zuspruchs.