Open-Air-Kino bringt 70 Jahre Landesgeschichte auf die ganz große Leinwand

Ohne Abstandsregeln, ohne Maskenpflicht, ohne Hygienevorschriften, ohne jegliche Einschränkungen: Das 6. Bad Saulgauer Oper-Air-Kino vom 23. bis 27. August auf dem Schulhof der ehemaligen Brechenmacherschule kann aus dem Vollen schöpfen. Auf einer 50 Quadratmeter großen Leinwand zeigt das Kino Saulgau vier Filme an fünf Spieltagen. Kinobetreiber Jürgen Burth fühlt sich indes geehrt, dass die Sommer-Kinotour de Länd mit ihrem Imagefilm „70 Jahre - 70 Köpfe“ in Bad Saulgau Halt macht.

Das Dokudrama von Regisseur Andreas Köller aus dem Jahr 2021 erzählt die Geschichte der Gründung Baden-Württembergs vor 70 Jahren. Einheit in Vielfalt – das charakterisiert die 70 Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger – die als Protagonisten im Imagefilm der Landesregierung ihren ganz eigenen Blick auf das Bundesland zeigen – von der Schäferin über den Nachtbürgermeister bis hin zum Narrenpräsident.

Die 70 Köpfe stehen exemplarisch für 70 Jahre Landesgeschichte und geben dem Land eine Stimme und ein Gesicht. Das Kino Saulgau ist eins von acht ausgewählten Kinos, die den Film vorführen dürfen. Eine Band, die Kinobetreiber Jürgen Burth aussuchen darf, umrahmt die Vorführung am Mittwoch, 24. August, musikalisch. „Vielleicht kommen sogar ein oder zwei Schauspieler und bekannte Politiker nach Bad Saulgau“, sagt Burth. Das stehe aber noch nicht fest.

Weinkisten als Tische

„70 Jahre - 70 Köpfe“ ist der zweite Film, der in diesem Jahr gezeigt wird. Los geht’s am Dienstag, 23. August, mit der bayrischen Komödie „Guglhupfgeschwader“ – nach „Kaiserschmarrndrama“ die nächste Verfilmung der Eberhofer-Reihe. „Diese Filme funktionieren als Open-Air-Kino ausgezeichnet“, sagt Jürgen Burth.

Die Komödie „Kaiserschmarrndrama“ war 2021 zweimal ausverkauft. Deshalb zeigt das Kino Saulgau auch „Guglhupfgeschwader“ am Anfang und am Ende des Open-Air-Kinos. Allerdings konnte Burth im vergangenen Jahr wegen der Pandemiebestimmungen nur 300 Eintrittskarten pro Vorführung verkaufen. „Dieses Jahr schaffen wir Platz für 400 bis 500 Besucher“, so Burth.

Er und sein eingespieltes Team aus Verwandten, Bekannten und guten Freunden wollen wie 2021 zwischen den Stühlen einige zu Tischen umfunktionierte Weinkisten platzieren, „um ein besonderes Ambiente zu schaffen“, ergänzt Burth. Auf den Weinkisten können dann Speisen und Getränke abgestellt werden.

Burger und Cocktails

Der Foodtruck Bullring der Familie Braig aus Stuben serviert wieder verschiedene Burgerspezialitäten, das Kinoteam bietet frisch zubereitete Cocktails, Weißbier und antialkoholische Getränke zum Verkauf an. Und natürlich Popcorn. Nachdem im vergangenen Jahr 15 Liegestühle auf der Wiesenfläche und in den vorderen Reihen schnell belegt waren, stockt das Kino Saulgau das Mobiliar auf 50 Liegestühle auf.

Hinzu kommt eine ausgezeichnete Tonanlage, die einen guten Sound verspricht, und Lichteffekte, damit der Besuch des Open-Air-Kinos zu einem Erlebnis wird. „Wir ziehen hier ein professionelles Open-Air-Kino auf“, ergänzt Burth. Ohne Sponsoren sei dies aber nicht möglich.

Wie immer beginnen die Filme mit Einbruch der Dämmerung gegen 20.30 Uhr. Unterbrochen werden die Vorführungen bei Sturm oder Gewitter. Kam schon etliche Mal vor, denn das Wetter, es war in der Vergangenheit der größte Spielverderber. „Aber jetzt hoffen wir auf fünf schöne Sommerabende“, sagt Jürgen Burth kurz nach dem Start des Vorverkaufs.