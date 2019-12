Opel-Fahrerin verursacht Unfall

Die Fahrerin eines Opel wird gesucht, die am Dienstag in einem Unfall im Wuhrweg verwickelt war. Sie hatte gegen 15 Uhr am rechten Straßenrand geparkt und fuhr in Richtung Hindenburgstraße davon. Als sie aus der Parkbucht in den fließenden Verkehr einfuhr, hatte sie nach Angaben der Polizei nicht auf eine 19-jährige Frau in einem Fiat Punto geachtet, die auf dem Wuhrweg unterwegs war. Um eine Kollision zu verhindern, wich die Fiat-Fahrerin nach links aus und prallte mit dem linken Vorderrad gegen die hohe Bordsteinkante. Hierdurch wurde der Reifen beschädigt. Die Polizei bittet Opel-Fahrerin oder Personen, die Hinweise zu dieser Frau geben können, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Telefonnummer 07581/48 20, zu melden.