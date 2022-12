Onlinetreffen für pflegende Angehörige ab Ende Januar 2023 in der Region

„Pflege zu Hause – was nun?“ Unter diesem Titel bietet die Caritas Biberach-Saulgau im neuen Jahr eine kleine Veranstaltungsreihe im Onlineformat für pflegende Angehörige an. Los geht es am 25. Januar. Interessierte können sich zu allen vier Vorträgen oder auch nur zu einzelnen Themen anmelden, wie der Veranstalter mitteitl.

Am Mittwoch, 25. Januar 2023, hält Petra Hybner vom Pflegestützpunkt Biberach ab 18 Uhr den Onlinevortrag „Vom Antrag des Pflegegrades bis zur Leistung der Pflegeversicherung“. Am 1. März 2023, 18 Uhr, steht das Vortragsabend unter dem Motto „Rückenschonendes Bewegen des Patienten“, gehalten von Kinästhetiktrainerin, Kerstin Dewald.

Weiter geht es am 29. März 2023 um 18 Uhr: Dann referiert die Pflegedienstleitung der Katholische Sozialstation Biberach zum Thema „Betreuung zu Hause braucht viele Schultern“. Vom „Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen bei demenzkranken Angehörigen“ handelt abschließend ein Vortrag am 26. April, 18 Uhr, von Anne Magin-Kaiser, Mitarbeiterin am Kolping Bildungswerk Riedlingen.

Interessierte bekommen per E-Mail zeitnah den Zoom-Link und eine Anleitung für das Treffen zugesendet. Zum Ausprobieren der Technik kann man sich jeweils ab 17.30 Uhr melden. Ansprechpartner sind Irene Richter, Diakonie Biberach (Telefon 0174/5836736; Mail: richter@diakonie-biberach.de), Andrea Müller und Daniela Wiedemann von der Caritas Biberach-Saulgau (Telefon 07351 8095190; Mail: wiedemann.d@caritas-biberach-saulgau.de) sowie Karl-Heinrich Gils von der Diakonie (Telefon 07351/150250; Mail: gils@diakonie-biberach.de).