Online-Vortrag über Schulerfolg nach Corona

Der Landkreis Sigmaringen lädt am Donnerstag, 7. April, um 14 Uhr zu einem Online-Vortrag mit Pädagogik-Experte Matthias Grünke zum Thema „Schule und Schulerfolg trotz/ nach Corona – Wie lassen sich Lernrückstände am besten aufholen?“ ein. Durch Lockdowns, Online-Unterricht und Homeschooling ist es bei Schülerinnen und Schülern zu Lernrückständen sowie Verstärkung von sozialen Ungleichheiten und psychischen Belastungen gekommen, die aufgearbeitet werden müssen, teilt der Landkreis Sigmaringen in einer Pressemeldung mit.

Der Vortrag von Matthias Grünke von der Universität Köln werde neben wissenschaftlichen Erkenntnissen auch praktische Tipps beinhalten. Ergänzt wird er durch einen Beitrag des staatlichen Schulamts, das einen kurzen Einblick in die Situation im Landkreis Sigmaringen gibt. Eine Anmeldung ist bis zum 4. April über ein Formular auf der Internetseite des Landkreises Sigmaringen möglich. Die Veranstaltung ist kostenlos.