Online-Terminbuchung im Bürgerbüro hat sich schnell etabliert

Seit rund einem Monat gibt es die Möglichkeit, ein Terminticket für den Besuch im Bürgerbüro online zu buchen. Wer dann ins Bürgerbüro kommt, kann sicher sein, zum ausgewählten Wunschtermin gleich dranzukommen, auch wenn gerade viel los ist.

Die Online-Terminbuchung wird mittlerweile gut angenommen und funktioniert im Alltagsgeschäft reibungslos. „Wir bekommen sehr positive Rückmeldungen, das System kommt gut an“, erklärt Büroleiterin Antonie Niederer.

Termine vorab online zu buchen ist natürlich kein Muss. Parallel läuft der „normale“ Publikumsverkehr weiter. Wer eine Verwaltungsangelegenheit spontan und ohne Terminreservierung erledigen möchte, kann dies zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros also jederzeit tun. „Und auch dann sind die Wartezeiten in aller Regel überschaubar“, weiß Niederer. Gerade in Stoßzeiten, beispielsweise wenn vor den Sommerferien die Nachfrage nach Reisepässen sehr hoch ist, biete eine Online-Terminreservierung aber Verlässlichkeit, man könne eben sicher sein, zum Wunschzeitpunkt direkt dranzukommen.

Die online-Terminvereinbarung ist unter https://anmeldung.rz.bad-saulgau.de/Online-Terminvergabe/book-appointment möglich. Wer den untenstehenden QR-Code scannt, gelangt unmittelbar auf diese Seite.