Oliver Hoffmann schafft den Titelhattrick

Auch die 19. Auflage des Stadtlaufs in Bad Buchau mit dem Federsee-Halbmarathon war am vergangenen Wochenende eine rundum gelungene Veranstaltung. Die Teilnehmerzahlen gingen im Vergleich zum Vorjahr, vermutlich aufgrund der hohen Temperaturen, leicht zurück. Dagegen punktete der Veranstalter mit einigen Neuerungen, die von den Läufern sehr positiv aufgenommen wurden.

Am frühen Nachmittag war der Großteil des Marktplatzes bereits gut besucht und die Bänke und Tische gut besetzt. Auffallend waren die vielen bunten Trikots der Gemeinschaftsschule Bad Buchau, des Progymnasiums und der Federsee-Grundschule Alleshausen, die auch dieses Jahr wieder mit einer großen Anzahl vertreten waren. Die Mitarbeiter im Wettkampfbüro mussten Schwerstarbeit verrichten, um die große Anzahl an Nachmeldungen zu bewerkstelligen.

Um 18 Uhr machten sich die Halbmarathonläufer auf ihre Runde um den Federsee. Vorjahressieger Oliver Hoffmann ließ vom Start weg keinen Zweifel aufkommen, dass er seinen Vorjahressieg wiederholen wollte. Bereits während der ersten Runde durch die Innenstadt riss er eine große Lücke zwischen sich und die ersten Verfolger und lief ein einsames Rennen an der Spitze. Im Ziel hatte er drei Minuten Vorsprung und machte in 1:15:26 Stunden den Titel-Hattrick in Bad Buchau komplett. Auch der Zweite Benedikt Nußbaum (TSV Bernstadt) hatte in 1:18:45 Stunden einen großen Vorsprung auf den Drittem Richard Oswald (Glasprinter-Racing-Team; 1:21:51). Abwechslungsreicher war das Rennen bei den Frauen. Karin Elsholtz (TSG Giengen) dominierte. Nur die Verfolgerinnen wechselten. Alexandra Neumann, Anita Böckheler und Rose Zdebik waren es zunächst, ehe Nicole Schwindt und Renata Baum sich weiter nach vorne arbeiteten. Im Ziel hatte Karin Elsholtz mehr als fünf Minuten Vorsprung und gewann das Rennen in 1:35:01 Stunden vor Nicole Schwindt (Stadtwerke Tübingen), Platz drei ging an Renata Baum (TSG Ehingen). Besonders zu erwähnen: die Leistung von Hans Petermann (TSV Riedlingen). Der Ex-Bürgermeister von Riedlingen lief in der Altersklasse M 70 in 2:08:47 Stunden ins Ziel. In der M75 bewältigte Wolfram Gimpel (TSV Tettnang) den Halbmarathon in 2:24:28 Stunden.

Nur ein Frauenteam

In der Mannschaftwertung der Männer wiederholte die TSG Ehingen ihren Vorjahreserfolg in der Besetzung Oliver Hoffmann, Alexander Hempel und Peter Zdebik, vor dem Glasprinter-Racing-Team mit Richard Oswald, Stefan Spöcker und Michael Bosch und der Kreissparkasse Biberach mit Martin Beck, Jürgen Krall und Walter Kinzinger. Bei den Frauen brachte nur die TSG Ehingen mit Renata Baum, Anita Böckheler und Rose Zdebik ein Team in die Wertung.

Während sich die Halbmarathoni bereits auf der Strecke befanden, fiel der Startschuss für den Jugend-und Jedermannlauf über fünf Kilometer. Es siegte Luca Haid (TSV Riedlingen; Abt. Schwimmen) in 17:43 Minuten vor Manuel Allmenröder von Fercher (Steinwand) in 17:47 und Moritz Müller (Glasprinter) in 18:35 Minuten. Bei den Frauen gewann Diana Reinschmidt (LG Bodensee) in 18:09 Minuten, Platz zwei ging an Sara Döcker (SV Degerschlacht; 22:44) und Hannah Linz (23:13).

Die inoffizielle Wertung der Federseemeisterin gewann Tanja Schmid, die für den SV Bad Buchau an den Start ging. Sie bewältigte die 21 Kilometer in 1:52:16 Stunden. Den Titel des Federseemeisters holte sich Stefan Hohl (Team Federsee; 1:39:54).

Pünktlich um 16 Uhr war bereits der Startschuss für das erste Rennen, den Bambinilauf, gefallen. Mehr als 50 Kinder absolvierten die 400 Meter lange Runde durch die Innenstadt und konnten im Ziel stolz ihre Goldmedaille und eine Urkunde in Empfang nehmen. Im Anschluss folgten die Kinder und Jugendläufe über 1650 Meter. Fast 100 Jugendliche nahmen daran teil. In der Klasse U10 siegte bei den Mädchen Thana Müller (TV Bad Schussenried; 7:20 Minuten) vor Anna Schilling (Federsee-Grundschule) und Matilda Menz (Gemeinschaftsschule Bad Buchau). Bei den Jungen gewann in dieser Klasse Silas Fischer (Federsee-Grundschule; 7:13) vor Max Melnik (GMS Bad Buchau) und Matti Nothelfer (Federsee-Grundschule).

Bei den Mädchen U12 war Lisa Hildenbrand in 7:20 die Schnellste. Sie gewann vor Magdalena Blum und Isabell Augustin. Die AK U12 bei den Jungs entschied Mohamad Esmaeel von der Gemeinschaftsschule Bad Buchau in 7:05 Minuten für sich, vor Kevin Sauter (GS Alleshausen) und Samuel Zerdak (GMS Bad Buchau). Die Wertung U14 entschied Lynn Müller (TV Bad Schussenried; 7:04) für sich. Den zweiten Platz belegte Madita Reisch (PG Bad Buchau), vor Ina Kirschner (GMS Bad Buchau). Bei den Jungen dieser Altersklasse siegte in 6:32 Minuten Ramiz Guliev (GMS Bad Buchau) vor Maximilian Hentschel (GMS Bad Buchau) und Lucas Buck (SV Betzenweiler). In der AK U16 kamen nur zwei Läufer in die Wertung: Jonas Brem siegte in 8:25 Minuten vor Mihael Mijic. In dieser Altersklasse bei den Mädchen siegte Vanessa Frick (TSV Bad Saulgau) in 6:31 Minuten vor Tatjana Glauner (GMS Bad Buchau) und Vanessa Leidig.

Die Nordic-Walker gingen um 17.30 Uhr auf die 8000-Meter-Strecke. Die Teilnehmerzahl blieb mit 18 Startern hinter den Erwartungen zurück. Angeführt wurde das Feld vom mehrmaligen Weltmeister und 24-Stunden-Weltrekordler Michael Epp, der überlegen, in 46:14 Minuten vor Armin Rauch und Thomas Knecht, siegte. Bei den Frauen gewann Regina Poschik (Laupheim; 1:01:06 Stunden) vor Christine Raisle und Sissi Knecht (MI-KA Sports). Nach dem Zieleinlauf gab es einige Diskussionen, da nach Ansicht mehrerer Läufer der Laufstil der Siegerin nicht ganz den Regeln entsprochen haben soll.

Organisationschef Guido Winzenried bedankte sich im Anschluss an die Siegerehrung bei allen Sportlern für die Teilnahme, allen Helfern vom SV Bad Buchau und allen Organisationen und Gruppierungen, die für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Ein besonderer Dank ging an Bernhard Schad, der zum ersten Mal für die Zeitnahme verantwortlich zeichnete.