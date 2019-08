Oldtimerfreunde treffen sich in Braunenweiler

Oldtimerfreunde treffen sich am Sonntag, 25. August, bereits zum siebten Mal zum Oldtimertreffen um 11 Uhr an der Kirche in Braunenweiler. Hierzu ist jeder Interessierte mit seinem Oldtimer, ob Traktor, Auto oder Motorrad, herzlich eingeladen. Es gibt eine Ortsrundfahrt, die ihr Ziel am Sportgelände in Braunenweiler findet. Für die Verpflegung ist ab 11.30 Uhr mit einem Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen gesorgt. Ab 14 Uhr können die Fahrer ihr Geschick mit ihrem Gefährt bei den Geschicklichkeitsfahrten unter Beweis stellen. Aber nicht nur die Oldtimerfreunde kommen an diesem Sonntag auf ihre Kosten. Zum Saisonauftakt der Kreisliga A wartet ein Lokalderby auf die Besucher. Zu Gast beim SV Braunenweiler sind die Freunde des FV Fulgenstadt. Schon in den vergangenen Spielzeiten haben sich beide Mannschaften meist nichts geschenkt und werden sich wohl wieder alles abverlangen. Das Spiel der Reserve beginnt um 13.15 Uhr. Im Anschluss findet um 15 Uhr das Spiel der ersten Mannschaft statt. Foto: privat