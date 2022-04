Offener Seniorentreff

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein spürbares „Endlich mal wieder“ und „Wie schön doch“ – das war zu hören und zu sehen bei all den Gästen, die zum Offenen Seniorentreff der Gemeinde Ebersbach-Musbach gekommen waren. Und mit echten „Staubertricks“ wurden sie von Reinhard Staubach empfangen; der Autor wurde als Unterhaltungsgast engagiert und hatte jede Menge Erzählungen voll Komik mit dabei. Schultes Roland Haug hat sich wie’s ihm lieb unter die Leut‘ gesellt und mit frischen Worten die Besucher*innen persönlich begrüßt. Er ist über dieses echte Wiedersehen genauso erfreut und der Nachmittag des Zusammenseins soll und darf die „komischen“ Zeiten der Pandemie und die „schwierigen“ Zeiten des erschreckenden Angriffsgriffkriegs auf die Ukraine doch auch mal für eine kleine Weile vergessen machen.

Ermunterung ist steuerfrei – so hat es Autor Staubach aus einem seiner verschiedenen Bücher begreifbar wiedergegeben. Er überzeugte rednerisch und fand inhaltlich gesetzte Pointen. Selbst war er zumindest in Jugendtagen ziemlich schüchtern, was an seinem ihm lange Zeit ungeliebten Vornamen gelegen habe – bis er wusste: Reinhard heißt in seiner Bedeutung der kluge Ratgeber. Und so auch, witzelnd selbstmotiviert, macht er sich immer doch an neue Hausaufgaben und Bücher heran. Für die Seniorinnen und Senioren bedeutete das an diesem Nachmittag einen Ritt durch geschmeidige Einblicke in dies und jenes Büchlein, hier zum Beispiel aus dem Roman „Schlummernde Leben“ oder „Das Fledermaus-Sportfest“ als Erzählung aus dem Reich der Fabeln und obendrauf Spirituelle Erlebnisse aus seinem Werk „Dem Licht entgegen“. Neben Kurzgedichten in Possierlicher Verse wusste sich Reinhard Staubach auch am Blasmusikinstrument zu behaupten – nämlich an seinem zum Musizieren umgebauten Kuhhorn! Sein leises Spiel liegt wie er sagt am leisen atmen, doch für den Gesang gab es unter den Anwesenden kein Halten dann: Beethovens Symphonie Nr. 9, zudem „Ode an die Freude“ – das ist einfach ein Klassiker und beim Offenen Seniorentreff war es der Klassiker. Zum Schluss gab es kräftigen Applaus, und auch der Gemeinde Ebersbach-Musbach und seinem BM Roland Haug wurde aus Seniorenreihen sehr herzlich gedankt, weil es immer eine sehr schöne Geste ist, an die älteren Leute zu denken und sie immer wieder auch mit einzubinden. Und da steht umso noch selbstverständlicher fest: Der nächste Offene Seniorentreff kommt bestimmt.