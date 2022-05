OCV-Chöre beginnen wieder mit den Proben

Gemeinsam singen – das ist seit Mitte März nun wieder fast ohne Einschränkungen erlaubt. Auch die Chöre des Oberschwäbischen Chorverbandes (OCV) beginnen wieder mit den Proben und bieten interessierten Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit zu einer unverbindlichen Schnuppersingstunde, wie es in einer Mitteilung heißt.

In den OCV-Chören darf jeder mitsingen. Es gibt keine Bedingungen, man muss also nicht in einem Männerchor singen, um beim OCV-Männerchor mitsingen zu dürfen und man muss auch nicht in einem Mitgliedschor des OCV organisiert sein um im OCV-Frauenchor dabei sein zu dürfen, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Gerade jetzt, da so viele Chöre ihre Probenarbeit einstellen müssen, seien die OCV-Chöre eine gute Gelegenheit, dass die Sängerinnen und Sänger ihre Stimme weiterhin in einem Chor schulen und erklingen lassen können.

In der Regel proben die OCV-Chöre einmal monatlich, die Frauen Samstagnachmittag 14.30 bis 17 Uhr – die nächste Probe ist am 14. Mai, und die Männer Sonntagvormittag von 9 bis 12 Uhr, hier ist die nächste Probe am 22. Mai, jeweils in der Gemeindehalle in Bergatreute.

Die Chöre werden von der Verbandschorleiterin Anne-Regina Sieber geleitet. Fragen zu den Verbandschören können per E-Mail an sie gerichtet werden unter Anne-Regina.Sieber@gmx.de.