Ocko und Co. sichern Platz zwei ab

Eigentlich lautet das erklärte Saisonziel der TTF Altshausen in der Tischtennis-Verbandsliga der Klassenerhalt, also nicht abzusteigen und vielleicht einen sicheren Platz im Mittelfeld zu belegen. Dass Altshausen nun, nach dem Doppelspieltag am vergangenen Wochenende, mit 15:3 Punkten, auf dem zweiten Platz steht und noch immer ungeschlagen ist, hätten wohl selbst die kühnsten Optimisten nicht erwartet. Zwar hat Altshausen zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer TG Donzdorf (17:1), jedoch vier Punkte Vorsprung auf die TSG Heilbronn (11:7). Damit verstärkt sich die Hoffnung auf etwas, das die TTF in ihrer 70jährigen Vereinsgeschichte noch nie geschafft haben: den Aufstieg in die Tischtennis-Oberliga.

In der Verbandsliga hatten die Tischtennisfreunde ein schweres Wochenende zu absolvieren, mit einem Heimspiel am Samstag gegen Schorndorf sowie einem Auswärtsspiel am Sonntag in Hegnach. Dabei stellte der Tabellenletzte SG Schorndorf die Altshausener vor keine Probleme. Beim ungefährdeten 9:2-Heimerfolg gab Altshausen lediglich ein Doppel (Toth/Narr gegen Szeker/Aytan 0:3) sowie ein Einzel (Blanar gegen Butschler 2:3) ab. Für die Altshausener Punkte sorgten die Doppel Ocko/Zech (3:0 gegen E. Schultz/Raic) und Blanar/Novotny (3:0 gegen Butschler/J. Schultz) sowie in den Einzeln Ocko (2), Zech (2), Toth, Novotny und Narr.

Umso schwieriger wurde das Match in Hegnach, das seit kurzem wieder auf seinen bis dahin verletzten Spitzenspieler Lukas Skorepa zurückgreifen kann. Nach einer 2:1-Führung in den Doppeln (Ocko/Zech gegen Tsantekidis/Mohr 3:0; Blanar/Novotny gegen Papadopoulos/Frosch 3:0; Toth/Jagst gegen Skorepa/Chudik 0:3) gingen die ersten beiden Spitzenbegegnungen knapp an Petr Ocko gegen Richard Chudik beim 10:12 im Entscheidungssatz sowie Damian Zech beim 2:3 gegen Lukas Skorepa konnten ihre Erfolgsserien nicht fortsetzen. Hegnach blieb vorne - bis zum 6:4: Während Frantisek Blanar gewohnt zuverlässig gegen Georgios Tsantekidis punktete (3:2), musste Gabor Toth seinem Gegner Georgios Papadopoulos gratulieren. Am dritten Paarkreuz dominierte Wolfgang Jagst gegen Marcel Mohr (3:1). Parallel gab Petr Novotny mit 8:11 im Entscheidungssatz sein Spiel ab. Und schließlich verlor Petr Ocko unglücklich das Spitzeneinzel gegen Lukas Skorepa, nachdem er zuvor drei Matchbälle nicht verwandeln konnte. Doch Altshausen gab nicht nach. Damian Zech überzeugte (3:0 gegen Richard Chudik) ebenso wie Frantisek Blanar (3:0 gegen Papadopoulos). Wolfgang Jagst hatte mit Andreas Frosch wenig Mühe (3:1) und Petr Novotny blieb 3:1-Sieger gegen Marcel Mohr. So führten die Tischtennisfreunde trotz der zwischenzeitlichen Niederlage von Gabor Toth gegen Georgios Tsantekidis vor dem abschließenden Doppel mit 8:7. Ocko/Zech mussten beim 7:11, 10:12 und 10:12 Skorepa/Chudik gratulieren und Altshausen sich mit einer Punkteteilung zufrieden geben.

An der personellen Gesamtlage der TTF - gleich mehrere Spieler in allen Mannschaften fehlen verletzungsbedingt - verändert sich zur Rückrunde ab Januar nicht viel: „Leider haben wir keine Neuzugänge bekommen können. Es kommen auch keine Verletzten zurück. Wenn alles klappt, werden wir Zweiter und können die Relegation spielen. Donzdorf wird sich keine Blöße geben – aber im Sport weiß man nie“, sagt Altshausens Manager Diethelm Wahl.