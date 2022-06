Spargel und Erdbeeren: Obstbaubetrieb spürt Zurückhaltung der Kunden

Hochsaison für den Obstbaubetrieb Ummenhofer und Diesch aus Boms: Die Spargelernte ist beendet, die Erdbeersaison hat gerade begonnen. „Wir spüren schon ein zurückhaltendes Kaufverhalten“, sagt Bianca Diesch, zuständig für die vielen Felder zwischen Riedlingen, Bad Saulgau und Altshausen. Jammern wollen die Betreiber aber nicht

Viele Spargelbauern in Deutschland sind enttäuscht. Sie haben eine deutlich geringere Nachfrage nach dem Edelgemüse gespürt als in den Jahren zuvor. Für viele Kunden war der Spargel offensichtlich ein verzichtbares Gemüse, das viele mit höheren Preise in Verbindung brachten.

Weniger Menge

Das Fazit des Obstbaubetriebs Ummenhofer und Diesch nach dem Ende der Spargelernte am vergangenen Montag hingegen fällt besser aus als erwartet. „Wir haben fast den ganzen Spargel verkauft“, so Bianca Diesch. Es sei aber auch weniger Menge gestochen worden und – was dem Betrieb noch viel wichtiger war – der Preis wurde leicht erhöht. „Wir haben für das Kilogramm Spargel nur 20 Cent mehr verlangt“, ergänzt Diesch, die den Frust anderer Spargelbauer dennoch verstehen kann. „Es war schon zu merken, dass das Kaufverhalten nachgelassen hat.“ Außerdem würde sich auch der Mindestlohn für die Erntehelferinnen und Erntehelfer auf den wirtschaftlichen Ertrag auswirken. Und besonders schmerzhaft für die regionalen Produzenten ist die Konkurrenz in den Discountern, die den Spargel zu Billigpreisen verkauft haben.

Jetzt konzentriert sich der Betrieb auf den Verkauf von Erdbeeren. „Das machen wir zu 95 Prozent in Direktvermarktung“, ergänzt Diesch. Der Obstbaubetrieb Ummenhofer und Diesch betreibt etliche Verkaufsstellen, drei davon in Bad Saulgau, weitere in Mengen. In Bogenweiler gibt es ein Feld, auf dem die Erdbeeren selbst gepflückt werden können.

Schlechte Preise

Weil es dieses Jahr viel zu viele Erdbeeren gibt, macht der Betrieb mit Großhändlern eher kaum Geschäfte. „Die Preise im Handel sind sehr schlecht. Unsere Kosten würden sich nicht decken lassen.“ Daher sei die Direktvermarktung die beste Lösung. Bei der Preisgestaltung für Erdbeeren handelt Ummenhofer und Diesch nach dem gleichen Prinzip wie beim Spargel. „Wir haben den Preis halten können. Was bringt es uns, wenn wir den Preis drastisch erhöhen und die Erdbeeren nicht gekauft werden.“