Oberzell ist einfach effektiver

Der FC Ostrach hat die Saison in der Fußball-Landesliga am Samstag mit einer 0:4-Niederlage (Halbzeit: 0:2) gegen den SV Oberzell beschlossen. Dabei machte vor allem die Effektivität den Unterschied aus. Während die von Achim Pfuderer trainierten Gäste ihre Chancen nutzten und aus sechs Gelegenheiten vier Tore machten, ließ Ostrach vor rund 100 Zuschauern seine Chancen liegen.

Der Nachmittag begann in Ostrach mit Verabschiedungen. Vor dem Spiel gab es ein Dankeschön für Dieter Styben, Michael Eisele, Lukas Maier und Simon Kober. Styben hängt in der ersten Mannschaft die Fußballschuhe an den Nagel, Michael Eisele verlegt aus beruflichen Gründen seinen Lebensmittelpunkt nach Stuttgart und Lukas Maier und Simon Kober beenden ihre Trainertätigkeit.

Während Maier auch als Spieler aufhört und sich fürs erste seiner Genesung widmet und sich wohl einer Operation unterziehen muss, wird Simon Kober seine Spielerkarriere fortsetzen - unter dem neuen Trainergespann Timo Reutter/Christian Söllner.

Das Spiel am Samstag beginnt mit Abtasten. Beide Mannschaften lassen ganz gut den Ball laufen, den ersten Fehler machen die Ostracher. Steilpass auf Boos, der alleine auf Raphael Vetter, der das Tor anstelle von Thomas Löffler hütet, zu. Den Schuss von Boos kann der spielende Abteilungsleiter noch abwehren, doch der mitgelaufene Leiwu Anderson Gomez dos Santos staubt ab und schiebt die Kugel aus elf Metern ins Tor (8.).

Im Gegenzug fällt fast der Ausgleich. Simon Kober bekommt das Leder auf der rechten Angriffsseite, flankt auf Christian Luib. Der Goalgetter der vergangenen Wochen nimmt den Ball direkt, bekommt aber nicht genügend Druck auf den Ball und Oberzells Torwart Gehweiler hält den Ball (9.). Oberzell zieht sich nun etwas zurück, wartet ab. Wieder läuft ein Angriff über die Seite von Simon Kober. Doch mitten in die Drangphase des FCO fällt das 0:2. Dieses Mal trifft Boos selbst, der eine Unstimmigkeit in der Ostracher Hintermannschaft nutzt. Mit dem Oberkörper drückt der Oberzeller den Ball über die Linie (22.).

Eisele verzieht knapp

Dann darf es Ostrach wieder probieren. Michael Eisele hält aus 20 Metern drauf, doch Gehweiler lenkt das Leder mit der rechten Hand um den Pfosten (30.). Fünf Minuten vor der Pause segelt ein Freistoß von Simon Kober von der rechten Seite nach innen, Christian Luib kommt zum Kopfball, doch der Ball geht aus nur drei Metern auf die Latte (40.). Oberzell zieht sich in dieser Phase weit zurück.

Nach der Pause hat Lotthammer die erste Chance für die Gäste. Er läuft auf Vetter im Ostracher Tor zu, schießt halbhoch, doch Vetter ist zur Stelle (47.). Nach mehreren Wechseln ist Ostrach wieder in der Offensive: Luib auf Kober, der schießt doch der Ball aus 13 Metern geht drüber (55.).

Dann läuft Markus Gipson auf den Oberzeller Torhüter zu, doch er schießt aus halbrechter Position und rund 13 Metern Torentfernung über die Latte (69.). Und es kommt, wie es kommen muss. Ostrach vergibt seine Chancen, Oberzell trifft. Weiter Ball auf Jason Müller, der läuft auf Vetter zu, umkurvt Vetter und schiebt den Ball ins leere Tor - 0:3 (72.).

Nach dem Wiederanpfiff zeigt Ladislav Varady seine technischen Qualitäten. Er nimmt den Ball gekonnt an, hebt ihn über seinen Gegenspieler, versucht dann aber Oberzells Torhüter quasi zu überlobben anstatt flach zu schießen und der lange Gehweiler hält. Dann fällt das 0:4. Zunächst pariert Vetter gegen dos Santos. Es gibt Eckball, aus dem Angriff der Oberzeller springt der Ball Fabian Riegger aus sehr kurzer Distanz an die Hand, Marke kann man geben, muss man nicht, dos Santos ist es egal - 0:4 (84.).