Oberschwäbische Dorfmusikanten gastieren im Stadtforum

Peter Schad und seine Oberschwäbischen Dorfmusikanten sind an Ostermontag, 18. April, im Stadtforum Bad Saulgau zu Gast. Es gibt noch Karten zu kaufen.

Sie gehören seit vielen Jahren zu den beliebtesten Blasorchestern der Region und haben immer noch riesigen Spaß an ihrer Musik, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung. „Musik muss Freude machen; nur wenn die Musikanten mit Freude bei der Sache sind, kann der Funke zum Publikum überspringen“, sagt Peter Schad, der Gründer und Leiter des Blasorchesters. In den über 36 Jahren ihres Bestehens haben sie ihren eigenen Stil entwickelt, zu dem auch die zahlreichen Eigenkompositionen von Peter Schad beigetragen haben. Höhepunkte in ihren Konzertprogrammen sind vorgetragene Solostücke und die stets zu Herzen gehenden Lieder der Sängerin Carina Kienle, heißt es in der Ankündigung weiter.