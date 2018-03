Nur zweimal kann gespielt werden

Ein Rumpfprogramm ist übrig geblieben. Nur zwei Spiele werden in der Bezirksliga ausgetragen. Gespielt werden kann, Stand Freitagnachmittag, in Sigmaringen und in Bad Buchau. Alle anderen Spiele wurden bereits am Mittwoch abgesagt (SZ berichtete).

SV Sigmaringen – FV Neufra (Sa., 15 Uhr; Hinspiel: 2:3). - Der Tabellensechste empfängt den Zweiten. Ein interessantes Spiel wird den Fans aus der Kreisstadt geboten. Der Gastgeber will mit dem fünften Heimsieg gut in die Rückrunde starten. Der Gast hofft auf die Auswärtsstärke (vier Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen). Die bisherige Bilanz des SVS gegen Neufra ist ausgeglichen (ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage). Besonders im Blick hat der SVS den Torjäger der Gäste, Fabian Brehm, der es schon auf 17 Treffer in dieser Saison gebracht hat.

SV Bad Buchau – FC Mengen (So., 15 Uhr; 0:5). - Der Letzte gegen den Ersten. Auf dem Papier eine klare Sache für den Primus der Liga. Beim SV Bad Buchau hat ein Strukturwandel eingesetzt. Der Verein wurde neu aufgestellt. In den nächsten Jahren will man verstärkt auf die eigene Jugend setzen, selbst wenn es so eine Etage tiefer geht. Hoffnungen setzt der SV Bad Buchau auf Jonathan Hummler, der in den Rückrundenspielen dem Ex-Landesligisten wieder zur Verfügung steht. Der FC Mengen dagegen will weiter unbesiegt bleiben. Ans bislang letzte Pflichtspiel in Bad Buchau haben die anderen Schwarz-Gelben aber keine guten Erinnerungen. Damals hieß es nach 90 Minuten 7:3 für den SV Bad Buchau. In der Vorrunde siegte aber der FC Mengen mit 5:0.