Nur zwei Fragen sind noch offen

Ein kompletter Nachholspieltag steht am Donnerstag an. Sieben Partien des 17. Spieltags. Eigentlich geht es nur noch um die beiden Relegationsplätze. Sowohl im Aufstiegs- wie im Abstiegsrennen.

SV Braunenweiler – SGM FC Krauchenwies II/SV Hausen (Do., 18.30 Uhr; Vorrunde: 2:2). - Beide haben ihr vergangenes Spiel mit 0:1 verloren. Beide mussten den Gegentreffer in der zweiten Halbzeit schlucken. Braunenweiler kann recht entspannt auf die Zielgerade einbiegen, während die Gäste sich noch gegen den Abstieg bzw. die Abstiegsrelegation stemmen. Aber: Dieser Mannschaft gehört die Zukunft, auch wenn sie derzeit Lehrgeld zahlt.

SV Langenenslingen – SV Ennetach (Do., 18.30 Uhr; 0:0). - Eine Nullnummer gab es im Hinspiel im vergangenen August. Während die Gastgeber mit einer neuerlichen Punktteilung leben könnten, wäre dies für den Gast wieder zu wenig. In Hettingen/Inneringen war wie erwartet wenig zu holen. Wie schaut es in Langenenslingen aus?

TSV Scheer – SV Bronnen (Do., 18.30 Uhr; 2:6). - Der TSV Scheer hat in dieser Begegnung noch etwas gutzumachen. Fast ohne Gegenwehr ging der Hinrundenvergleich klar zu Gunsten des Aufsteigers aus. Eine Revanche ist drin, der Kader ist gut genug. Bronnen leistete sich am vergangenen Sonntag einen Aussetzer in Halbzeit eins, aber Trainer Siggi Braun wird es dieses Mal nicht so weit kommen lassen.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - SG Hettingen/Inn. (Do., 18.30 Uhr; 2:2). - Eines von vier Unentschieden, die der Gast auf seinem Konto hat, gab es im Hinspiel. Der FC 99 durfte am vergangenen Sonntag pausieren und konnte den Tabellenzweiten im Spiel gegen Ennetach beobachten. Ob es was genützt hat? Für die Theuer-Elf geht der Zweikampf mit Blönried/Ebersbach weiter. Damit kann die SG umgehen. In Vilsingen trifft sie aber auf eine taktisch sehr gut eingestellte Mannschaft.

SV Bolstern – SV Renhardsweiler (Do., 18.30 Uhr; 1:2). - Der Tabellendritte sah im Vergleich gegen den Ersten am vergangenen Sonntag, wie effektiv gespielt wird. Gegen Renhardsweiler kann Bolstern nun zeigen, dass man daraus gelernt hat. Außerdem ist da noch die Niederlage im Hinspiel. Die Gäste haben die englischen Wochen in den Knochen, denn die personelle Situation ist angespannt.

KFH Kettenacker – FV Fulgenstadt (Do., 18.30 Uhr; 3:0/Wertung). - Diese Partie wurde in der Hinrunde am grünen Tisch entschieden. Am Donnerstag gibt es eine sportliche Lösung. Machbar. Das Ziel der Gäste ist klar. Die Mannschaft will weiter ins Mittelfeld vorstoßen. Aber: Die vergangenen Wochen haben genug Substanz gekostet.

TSV Gammertingen – SC Türkiyemspor Saulgau (Do., Uhr; 1:3). - Kann der TSV Gammertingen in diesem Heimspiel den Hebel umlegen? Das sollte möglich sein, auch wenn es für beide praktisch um nichts mehr geht. Türkiyemspor gewann am vergangenen Sonntag in Renhardsweiler wenigstens mal wieder.