Der FC Mengen hat in der Fußball-Landesliga - eine Woche nach der 1:9-Niederlage beim TSV Berg - am Samstag gegen den FV RW Weiler beim 1:1 (0:1) im Ablachstadion einen Punkt geholt. Das Team von Trainer Miroslav Topalusic zeigte von Beginn an eine engagierte Leistung und betrieb Wiedergutmachung für die Schmach von Berg. Eigentlich wären drei Zähler aus Mengener Sicht verdient gewesen.

Mengen zeigt von Beginn an Präsenz, nimmt die Zweikämpfe an. Vor dem Spiel hatte Mengens Trainer Miroslav Topalusic seine Hintermannschaft umgebaut: Kapitän Kevin Hartl rückte in die Abwehrkette, Anton Hartock ins Mittelfeld. Eine Umstellung, die sich von Beginn an auszahlt. Die Abwehrkette steht stabiler, Hartock kann seine Qualitäten nach vorne ausspielen, ohne ständig nur in der Defensive beschäftigt zu sein.

So hat der FC Mengen auch die erste gute Szene. Ball genau in den Strafraum auf Maxi Stumpp, im Fallen rettet Weilers Dominik Dieing, spielt dabei aber den Ball klar mit der Hand, elfmeterverdächtig, doch die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm (5.). Da es aber auch nicht jeder in Schwarz-Gelb gesehen hat, bleiben heftige Proteste aus. Hinten steht Mengen steht hinten gut, Weiler fällt nichts ein. Dann bedient Patrick Klotz Anton Hartock, doch der kann sich nicht richtig entscheiden, ob er selbst abschließen, oder einen Mitspieler bedienen soll (25.). Patrick Klotz probiert es mit einem fulminanten Flachschuss, der nur knapp vorbeigeht (35.). Das Führungstor für die Gäste fällt dann aus dem Nichts: Schramm gewinnt auf der rechten Seite den Zweikampf gegen Bachhofer, flankt, in der Mitte steigt Reichart am höchsten und köpft ein - 0:1 (42.). Auf der Gegenseite ist dann zu merken, dass Alex Klotz bei den Standards das fehlt, was die Amerikaner den „Go-to-Guy“ nennen, also den Zielspieler, der die Kopfballduelle gewinnt und „reinmacht“. Gute Nachricht: Da in der kommenden Woche ein Feiertag in Budapest ist, kommt Dennis Ivanesic, der derzeit ein Auslandssemester in Ungarn absolviert, für einen Kurzurlaub nach Hause.

Trotz des Rückstands lässt sich Mengen nicht entmutigen. Vor allem Tobias Nörz avanciert zum besten Spieler auf dem Platz. Nach Vorarbeit von Alex Klotz hat er Pech mit einem Kopfball (50.). Schrecksekunde für Mengen: Uwe Willbold leistet sich auf der linken Abwehrseite einen Aussetzer, vertändelt den Ball gegen Reichart, über Sandro Brugger kommt der Ball auf Goalgetter Stadelmann, der im Strafraum aus kurzer Distanz an Mengens Torwart Merk scheitert (62.). Nun wirft Mengen alles nach vorne. Der eingewechselte Konrad bedient per Kopfball in den Lauf Alex Klotz, der den Ball fast verstolpert, dann sich auf die Torauslinie tankt und den Ball ans Lattenkreuz nagelt ( 81.). Nur eine Minute später setzt Klotz einen direkten Freistoß knapp neben das Tor, an Außenpfosten und Außennetz. Die halbe Tribüne hat den Torschrei auf den Lippen, lässt sich optisch täuschen, sieht aber, dass Klotz enttäuscht zu Boden sinkt (82.). Doch dann belohnt sich Mengen doch noch: Nach einer Flanke von Anton Hartock lässt Alex Klotz den Ball nach hinten auf Tobias Nörz durch, der eine Körpertäuschung macht und den Ball flach aus 16 Metern ins von ihm aus gesehen linke Toreck jagt - 1:1 (87.). „Es war unser Ziel, von der ersten Minute an in die Zweikämpfe zu kommen, das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben gesehen: Wir müssen in jedem Spiel 100 Prozent geben. Es geht nur so. Nur so“, sagt Miroslav Topalusic.