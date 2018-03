Nur ein Spiel wird ausgetragen

In den Fußball-Kreisligen rollt am Wochenende nur auf einem Platz der Ball. Auf dem Kunstrasen in Uttenweiler stehen sich am Sonntag, 4. März, 13 Uhr, in der Kreisliga A, Staffel 1, die SF Bussen und der SV Oberdischingen gegenüber.

Alle anderen Partien des ersten Spieltags nach der Winterpause in der A 1 setzte Staffelleiter Dietmar Traub bereits am Donnerstagvormittag ab. Betroffen sind die Partien: SF Kirchen – SG Öpfingen, SV Betzenweiler – SG Griesingen, TSV Riedlingen – Türkgücü Ehingen, Pflummern/Friedingen – Ertingen/Binzwangen, VfL Munderkingen – SV Ringingen und SV Oggelsbeuren – SV Dürmentingen. In der Kreisliga A, Staffel 2, hat Staffelleiter Michael Mann am Donnerstagnachmittag „nachgezogen“. Alle angesetzten Spiele sind abgesagt. Betroffen sind folgende Spiele: SV Renhardsweiler - FV Fulgenstadt (am Samstag) sowie SV Bronnen - FC Inzigk./Vil./Eng. 99, FC Krauchenwies/Hausen II - TSV Gammertingen, SG Hettingen/Inneringen - SV Bolstern, SV Ennetach - TSV Scheer, SG SC Blönried/SV Ebersbach - SV Braunenweiler, SC Türkiyemspor Bad Saulgau - SV Langenenslingen (alle So., 15 Uhr).

Ebenso abgesagt hat Staffelleiter Michael Mann alle Spiele in der Kreisliga B, Staffel 3. Betroffen sind folgende Partien: FC Ostrach II - FV Altshausen II (So., 12.45 Uhr), SG Kanzach/BB II - FC Mengen II (13.15 Uhr) sowie SV Oggelshausen - SF Hundersingen II, SV Hoßkirch - SG Rulfingen/FC Blochingen II, SV Fleischwangen - SV Hohentengen II und SV Ölkofen - FV Bad Schussenried II (alle 15 Uhr). Bereits am Mittwochabend abgesagt wurde die für Sonntag angesetzte Nachholpartie in der Kreisliga B 2, zwischen Munderkingen II und Uttenweiler II. Nachholtermine stehen noch nicht fest.