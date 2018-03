Nach zweiwöchiger Spielpause reist der TSV Bad Saulgau am Samstag zum Tabellenschlusslicht der Handball-Württembergliga Süd, nach Albstadt-Ebingen. Spielbeginn in der Mazmannhalle ist um 20 Uhr. Im Abstiegskampf braucht Bad Saulgau zwei Punkte, sonst wird es schwer, das Vorhaben Klassenerhalt umzusetzen.

„Es geht ums Ganze. Nur ein Sieg zählt. Mehr gibt es nicht zu sagen“, meint der sportliche Leiter Krischan Hillenbrand und spricht das aus, was der gesamte Vorstand, die Spieler und auch die Fans denken. Ohne am vergangenen Wochenende gespielt zu haben, rutschte der TSV auf einen direkten Abstiegsplatz. Durch einen Sieg gegen Albstadt könnten sich die Bad Saulgauer aus eigener Kraft wieder aus der direkten Abstiegszone befördern. Im Hinspiel gab es einen mühsamen 22:17-Heimsieg, aber Bad Saulgau tat sich sehr schwer gegen diesen Gegner und produzierte viele Fehler. Doch am Ende reichte es und Bad Saulgau fuhr die beiden wichtigen Punkte ein.

Da zeitweise mehr als die Hälfte TSV-Akteure in diesen Wochen Opfer der Grippewelle oder verletzt waren und sind, war die Trainingsbeteiligung natürlich nicht optimal. Doch Trainer Gabriel Senciuic versuchte, mit den zur Verfügung stehenden Akteuren, halbwegs vernünftige Trainingseinheiten zu absolvieren. „Da bin ich natürlich machtlos. Es ist schade, dass wir nicht vollzählig trainieren können. Aber diejenigen die da sind, sind motiviert, zeigen viel Ehrgeiz und Kampfgeist und wissen, um was es geht. Wir tun alles, was wir können. Der Druck ist da, aber jeder wird sein Bestes geben. Wir haben auch keine andere Möglichkeit und hoffen, dass zum Spiel möglichst viele wieder einigermaßen gesund sind“, sagt Senciuc. „Die Zuschauer werden uns wieder unterstützen. Ich bin sehr froh, dass sie immer hinter uns stehen und immer kommen, auch wenn wir verloren haben. Diese Unterstützung ist sehr wichtig für uns. Ich hatte schon viele gute Gespräche mit den Bad Saulgauer Fans. Das Fanpublikum ist schon einmalig“, sagt der Coach, der auf Grund der Gegebenheiten noch keine Aussage über die Kaderzusammensetzung machen kann.

Gegner Albstadt konnte sich zuletzt gegen den TV Gerhausen steigern, war aber nur 40 Minuten ein gleichwertiger Gegner und musste sich am Ende mit 22:26 geschlagen geben. „Wir sind an unserer schwachen Wurfausbeute gescheitert. Wir haben 19 Chancen, darunter zwei Siebenmeter vergeben, außerdem sind uns zu viele technische Fehler unterlaufen. Aber auch die Entscheidungen der Schiedsrichter Mitte der zweiten Halbzeit waren sicherlich nicht gerade glücklich für uns. Trotzdem hat meine Mannschaft alles gegeben und Moral gezeigt“, sagte HSG-Trainer Gojsovic nach dem Spiel.

An starke Leistungen anknüpfen

Gegen den TSV erhoffen sich die Albstädter vor heimischen Publikum endlich wieder Punkte, um vielleicht doch bald wieder Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu bekommen.

Momentan liegt die HSG sieben Punkte hinter dem TSV, doch der TSV muss vor allem auf die Top-Torschützen der Spielgemeinschaft Steffen Link, Michael Maier, Jannik Rau und auf den wieder genesenen Andrija Bubalo achten, die sicherlich alles tun werden, um das Unmögliche vielleicht doch noch möglich zu machen.

Dass die Bad Saulgauer Handball spielen können, haben sie in den ersten beiden Heimspielen der Rückrunde gezeigt, als sie die starke Rückraummannschaft aus Hegensberg/Liebersbronn und den Tabellenführer Zizishausen souverän geschlagen haben. Vielleicht kann der TSV sich diese Leistung in Erinnerung rufen und daran anknüpfen.