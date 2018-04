Nur ein Punkt: Ostrach rutscht in die Abstiegszone

Nur einen Punkt statt der anvisierten vier Zähler hat der FC Ostrach in der Fußball-Landesliga an diesem Wochenende geholt. Nach dem 2:2 am Samstag beim SV Kehlen gab es am Montag eine 1:2-Niederlage beim TSV Heimenkirch. Damit fällt der FC Ostrach auf einen Abstiegsplatz zurück, denn am Ende der Saison müssen nach jetzigem Stand fünf Mannschaften die Liga verlassen.

SV Kehlen - FC Ostrach 2:2 (1:1). - Tore: 0:1 Simon Fischer (21.), 1:1 Johannes Beier (31.), 1:2 Markus Gipson (57./FE), 2:2 Haris Nasic (68.). - Nach dem ersten Spiel in Kehlen lag der FC Ostrach im Soll fürs Osterwochenende und fuhr beim 2:2 einen Zähler ein. Dabei wäre mehr drin gewesen, denn gleich zweimal führte der FC Ostrach, doch beide Male glich Kehlen recht schnell wieder aus, sodass es am Ende dasselbe Ergebnis gab wie im Hinspiel in Ostrach.

Beide Mannschaften benötigen zu Beginn einige Zeit, um sich auf dem rutschigen, seifigen Boden zurechtzufinden. Denn pünktlich zum Anpfiff hatte es begonnen, wie aus Kübeln zu gießen. Echtes Aprilwetter am 31. März. Etwas schneller kommen die Zebras mit den Platzverhältnissen zurecht. In der 21. Minute geht der FC Ostrach nach einer Ecke durch einen Kopfball von Simon Fischer in Führung. Ostrach hat in der Folge mehr vom Spiel, verpasst es aber, das 2:0 zu markieren. Zunächst steckt Michael Eisele gut durch auf Gabriel Fischer, doch Kehlens Torhüter Serkan Ünal kommt rechtzeitig aus seinem Gehäuse und läuft den Ball ab (24.). Drei Minuten später scheitert Markus Gipson aus spitzen Winkel an Ünal (27.).

Nun wacht Kehlen auf. Zunächst geht ein Freistoß von Marcel Scheuböck übers Tor (28.), dann pariert Thomas Löffler im FCO-Tor einen 25-Meter-Schuss von Maxi Rieber (29.). Nur zwei Minuten später gleicht Johannes Beier aus: Beier wird vor der Strafraumgrenze von Marcel Scheuböck angespielt, er nimmt den Ball aus vollem Lauf und hämmert ihn ins lange obere Toreck (31.).

Nun hat Kehlen die besseren Möglichkeiten: Nicolai Hack (35.), David Bernhard (37.) bleiben gegen Löffler aber zweiter Sieger. Nach einem langen Freistoß kommt Gabriel Fischer an den Ball, verzieht aber knapp (39.). In der Schlussphase verfehlt Giovanni Paris nur knapp das FCO-Tor (44.), auf der Gegenseite klärt Ünal gegen Zimmermann (45.).

Fünf Minuten nach dem Wechsel taucht Gipson alleine vor Ünal auf, der aber klärt (50.). Sieben Minuten später bringt Samuel Hack Ostrachs Gabriel Fischer zu Fall, der Unparteiische gibt Elfmeter, den Gipson vehement in die Maschen tritt - 1:2 (57.). Doch nur elf Minuten später schickt Johannes Beier Haris Nasic, der den Querpass über die Linie drückt (68.). Ein Schuss von Markus Gipson aus 25 Metern streicht knapp am Tor vorbei (72.). Kurze Zeit später verhindert Ostrachs Torhüter Thomas Löffler gegen Johannes Beier das 3:2 aus sechs Metern (75.). (kes/mac)

TSV Heimenkirch - FC Ostrach 2:1 (0:0). - Tore: 1:0 Marius Diem (63.), 2:0 Markus Hutterer (70.), 2:1 Markus Gipson (75.). - Die Partie auf dem kleinen Kunstrasen in Heimenkirch beginnt mit einem Paukenschlag. Bereits nach drei Minuten trifft Kirchmann die Latte für die Gastgeber. Ansonsten beginnen beide Mannschaften erst mal abwartend, konzentrieren sich darauf, sicher und kompakt zu stehen, Und so passiert, bis auf eingangs erwähnten Lattenschuss, lange Zeit nichts Nennenswertes. Ostrach spielt gefällig, kann sich aber keine echten Torchancen herausspielen, ist zu harmlos im Abstiegskampf, obwohl das Trainerduo Kober/Maier in Abwesenheit von Eugen Michel in vorderster Reihe mit Gabriel Fischer und Markus Gipson zwei Angreifer aufgeboten hat. Doch Heimenkirch steht und verteidigt gut. Als erster finden die Heimenkirchener den Faden wieder, doch ein Abschluss geht knapp am Tor vorbei. So geht es mit einem letztendlich doch gerechten torlosen Remis in die Pause.

In die zweite Halbzeit startet der FC Ostrach besser. Michel Eisele hat die erste Chance, bleibt aber im Eins-gegen-eins zweiter Sieger gegen Heimenkirchs Torwart (55.). Nun reißt Heimenkirch wieder das Ruder an sich. Und Marius Diem bringt seine Mannschaft in Führung. Er nutzt einen Ballverlust der Gäste aus, die Ostracher Abwehr ist zu weit aufgerückt, Diem wird über die rechte Seite steil geschickt - 1:0 (63.), eine Minute nach seiner Einwechslung. Heimenkirch bleibt nun dran, ist weiter aggressiv, stellt die Räume gut zu, auch die Herinnahme von Eugen Michel bringt nicht viel ein (70.). Markus Hutterer erzielt das 2:0 (70.). Fünf Minuten später keimt im Ostracher Lager noch einmal Hoffnung auf, als halb Markus Gipson, halb ein Heimenkirchener selbst den Ball ins Tor bugsiert - 2:1 (75.). Kober/Maier stellen auf Dreierkette um, um nach vorne mehr Druck zu entwickeln, doch es gibt weiter nichts Zwingendes, alle Bemühungen verpuffen. (ms/mac)